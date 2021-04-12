Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Zamlı emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Ramazan bayramı öncesi emekli vatandaşlarımızı sevindirecek müjdeli haber geldi. Emekli ikramiyelerine zam geldi. Türkiye Emekliler Deneği Genel Başkanı Ergün emekli bayram ikramiyesine zam geleceğini açıkladı. Emekli vatandaşlarımız emekli bayram ikramiyesinin ne kadar arttığını merak ediyor. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edildi.
Geçtiğimiz yıllarda emeklilere bayram ikramiyesi olarak 1.000 TL para veriliyordu. Konuyla ilgili konuşan Türkiye Emekliler Deneği Genel Başkanı Kazım Ergün, şunları söyledi:
Erdoğan Ne Demişti?
Emekli ikramiyeleri hakkında detaylı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:
‘’2018 yılında emekli vatandaşlarımıza her bayram için 1000 TL ikramiye sözü vermiştik. Sonrasında emekli maaşlarına da 1500 TL yaptık. Emeklilerimize en çok zammı ve maaşı biz verdik. Bayramlarda emeklilerimizin enflasyona ezilmemesi için bayram ikramiyelerine de zam yapacağız. Salgın döneminden dolayı en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Biz göreve ilk geldiğimizde emekli maaşları 66 TL idi. Bizim sayemizde emekli vatandaşlarımız en fazla kazandıkları dönemi yaşıyor.’’