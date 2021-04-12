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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Zamlı emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?

Emekli ikramiyelerine zam geldi. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Ergün emekli bayram ikramiyesine zam geleceğini açıkladı. Emekli vatandaşlarımız emekli bayram ikramiyesinin ne kadar arttığını merak ediyor.

12 Nisan 2021 Pazartesi 13:04
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Zamlı emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?
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Ramazan bayramı öncesi emekli vatandaşlarımızı sevindirecek müjdeli haber geldi. Emekli ikramiyelerine zam geldi. Türkiye Emekliler Deneği Genel Başkanı Ergün emekli bayram ikramiyesine zam geleceğini açıkladı. Emekli vatandaşlarımız emekli bayram ikramiyesinin ne kadar arttığını merak ediyor. Bundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edildi.

Geçtiğimiz yıllarda emeklilere bayram ikramiyesi olarak 1.000 TL para veriliyordu. Konuyla ilgili konuşan Türkiye Emekliler Deneği Genel Başkanı Kazım Ergün, şunları söyledi:

‘’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram ikramiyelerinde enflasyona bağlı olarak zam yapılacağı haberi herkesi çok sevindirdi. Bayram öncesinde böyle müjdeli bir haber almak hepimizi çok sevindirdi. Alım gücü azaldı. Bundan dolayı sesimize kulak veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer yetkililere teşekkür ederiz. Emekli vatandaşlarımıza da 6 aylık zam uygulanmalıdır. Bu zamlar ikramiyeleri de kapsamalıdır. Yani 2021 yılında ilk 6 aylık bölümde emekli ikramiyesi olarak 1.545 TL para ödenmelidir. Tüm emeklilerimiz kendisine uzatılan eli geri çevirmez. Onlar bu memleketin değerli ana ve babalarıdır. Toplumumuzun en olgun insanlarıdır. Bize bir güzellik yapılmış ise bizler de misliyle karşılık vermesini biliriz.’’

Erdoğan Ne Demişti?

Emekli ikramiyeleri hakkında detaylı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

‘’2018 yılında emekli vatandaşlarımıza her bayram için 1000 TL ikramiye sözü vermiştik. Sonrasında emekli maaşlarına da 1500 TL yaptık. Emeklilerimize en çok zammı ve maaşı biz verdik. Bayramlarda emeklilerimizin enflasyona ezilmemesi için bayram ikramiyelerine de zam yapacağız. Salgın döneminden dolayı en düşük emekli maaşı 1500 TL oldu. Biz göreve ilk geldiğimizde emekli maaşları 66 TL idi. Bizim sayemizde emekli vatandaşlarımız en fazla kazandıkları dönemi yaşıyor.’’




Son Güncelleme: 12.04.2021 13:04
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Anahtar Kelimeler:
EmekliIkramiye Zam
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