Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında, ne zaman yatırılacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Bayram ikramiyeleri belli oldu. Yüzbinlerce emekli bayramda ne kadar ikramiye alacağını merakla bekliyor. İkramiye ile bir nebze olsun rahat etmeyi bekleyen emekliler ikramiyeler ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak sorularına açıklık getirdi. Geçtiğimiz yıl 1000 TL olan bayram ikramiyesine bu yıl enflasyon oranında zam yapıldı. Bu yıl bayram ikramiyesi 1100 TL olacağı Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Erdoğan, vatandaşa ikramiyelerin mayıs ayının başında emeklilere verileceğini açıkladı.

Kimler emekli ikramiyesi alacak?

Ülkemizde emekli ikramiyesi;