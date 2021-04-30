Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında, ne zaman yatırılacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Bayram ikramiyeleri belli oldu. Yüzbinlerce emekli bayramda ne kadar ikramiye alacağını merakla bekliyor. İkramiye ile bir nebze olsun rahat etmeyi bekleyen emekliler ikramiyeler ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor.
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
Kimler emekli ikramiyesi alacak?
Ülkemizde emekli ikramiyesi;
- Emekliler,
- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
- Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine,
- Ölüm aylığı alanlar,
- Geçici köy korucuları,
- Şehit yakını ve gaziler,
- Şeref aylığı alanlar ve şampiyon sporculara veriliyor.
Son Güncelleme: 30.04.2021 13:56