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Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında, ne zaman yatırılacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

Emekliler bayramın yaklaşmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında, ne zaman yatırılacak sorularına yanıt arıyor. Beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu sorusuna yanıt Erdoğan'dan geldi. İşte detaylar...

30 Nisan 2021 Cuma 13:56
Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında, ne zaman yatırılacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?
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Bayram ikramiyeleri belli oldu. Yüzbinlerce emekli bayramda ne kadar ikramiye alacağını merakla bekliyor. İkramiye ile bir nebze olsun rahat etmeyi bekleyen emekliler ikramiyeler ne zaman yatacak sorusuna yanıt arıyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram ikramiyesi ne zaman ve ne kadar yatacak sorularına açıklık getirdi. Geçtiğimiz yıl 1000 TL olan bayram ikramiyesine bu yıl enflasyon oranında zam yapıldı. Bu yıl bayram ikramiyesi 1100 TL olacağı Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı. Erdoğan, vatandaşa ikramiyelerin mayıs ayının başında emeklilere verileceğini açıkladı.

Kimler emekli ikramiyesi alacak?

Ülkemizde emekli ikramiyesi;

  • Emekliler,
  • Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
  • Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
  • Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine,
  • Ölüm aylığı alanlar,
  • Geçici köy korucuları,
  • Şehit yakını ve gaziler,
  • Şeref aylığı alanlar ve şampiyon sporculara veriliyor.

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 13:56
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Bayram İkramiyesiEmeklBayram
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