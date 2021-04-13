İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!

Emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? Zam oranı bugün netleşecek!

Enflasyon oranın artması ile birlikte emekli bayram ikramiyelerinde artış gösterdi. Bugün gerçekleşecek kabine toplantısında ise emekli ikramiyesinin ne kadar olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak. Emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? Zam oranı bugün netleşecek! Ayrıntılar haberimizde

13 Nisan 2021 Salı 15:31
Emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? Zam oranı bugün netleşecek!
Takip Et:

Bugün toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunacak. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte 30 gün sonunda Ramazan Bayramı yaşanacak. Emekli ikramiyesi 2021 zammı ise Erdoğan tarafından açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon ile emekli ikramiyesi zamma uğrayacağını açıklarken milyonlarca vatandaş bu anı bekliyor. Emekli, yetim aylığı ya da dul aylığı alan vatandaşlar ilk defa zammlı ücret alacak. Son açıklanan yüzde 16,19 yıllık enflasyon baz alınırsa eğer ikramiyeler 162 artış olacağı düşünülüyor. Bir diğer seçenek ise yüzde 8,19 yıllık baz alınırsa ikramiye bin 83 lira olacağı düşünülüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise ikramiyeler hakkında tüm detayları incelemeye devam ediyor. İkramiyeler 2018 yılından bu yana düzenli olarak Bayramlardan önce vatandaşlara verilirken bu güne kadar toplam ödenen ikramiye miktarı 64,2 milyar oldu. İkramiyeler mayısın ilk haftası gerçekleşecekken temmuz ayı yine zammlı alınacak. Emekliler her yılın ocak ve temmuz aylarında 6 ayın enflasyon rakamları detaylarına göre zam verilmektedir.

Emekli ikramiyesini, emeklilik dilekçesi veren sigortalılar, memurlar gibi kişiler almaktadır. Pandemi sürecinde 65 yaş üstü evlerinde kalması gerekirken hasta olup ikramiyesini alamayan vatandaşlar ise evlerinde ikramiyelerini alacak. Vefat durumu varsa eğer varisleri alabilecek.




Son Güncelleme: 13.04.2021 15:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RamazanBayram İkramiyesiZamEmekli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix abonelik ücretleri ne kadar? Netflix aylık abonelik ücreti 2021
Netflix abonelik ücretleri ne kadar? Netflix aylık abonelik ücreti 2021
2021 Metro Market Ramazan kolisi erzak paketlerinde neler var, fiyatı ne kadar?
2021 Metro Market Ramazan kolisi erzak paketlerinde neler var, fiyatı ne kadar?
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Zamlı emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Zamlı emekli bayram ikramiyeleri ne kadar oldu?
E-Faturanın avantajları nedir? E-Fatura sistemine nasıl geçilir?
E-Faturanın avantajları nedir? E-Fatura sistemine nasıl geçilir?
Banka emekli promosyon alma şartları nelerdir? 2021 Emekli aylığı promosyon veren bankalar
Banka emekli promosyon alma şartları nelerdir? 2021 Emekli aylığı promosyon veren bankalar
2021 memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Yeni yıl memur maaş zam oranları
2021 memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Yeni yıl memur maaş zam oranları

Popüler Haberler

Oruçluyken tükürük yutmak orucu bozar mı?
Emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? Zam oranı bugün netleşecek!
Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri hangi kanalda, saat kaçta? Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri Canlı izle
Emanet 156. bölüm full izle - Emanet 157. bölüm fragmanı
Hangi ilde kaç kişiye, ne kadar aşı yapıldı? 13 Nisan günlük aşı ve doz sayıları haritası
Spor salonları kapanacak mı?
A101 Piranha tablet ürün yorumları ve incelemeleri
Niyetsiz oruç kabul olur mu? Oruca ne zaman, nasıl niyet edilir?
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
İşyeri açan gençlere devletin sağladığı 2021 destek ve hibeleri
Sahurda fırınlar açık mı, kapalı mı? 2021 Ramazan ayı fırın çalışma saatleri
Hepsi Benim başvuruları nasıl yapılır? Başvuru adresi ve whatapp numarası
Akbank promosyon 2021 emekli promosyonu ne kadar? Kimler Akbank’tan emekli maaşı alabilir?
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar hakkında bilgiler
EBA canlı ders yoklama alınır mı? Yapılan yoklama devamsızlık hakkından sayılıyor mu?
4B'li erken emeklilik borçlanması yapma şartları nelerdir? Nasıl erken emekli olabilirim?
2021 Nihat Hatipoğlu sahur iftar programı hangi kanalda, saat kaçta?
Kod-29 ile işten çıkarma nedir? Kod 29 ne demektir?
Netflix abonelik ücretleri ne kadar? Netflix aylık abonelik ücreti 2021
Yerli aşı çalışmaları ne durumda, tamamlandı mı? Faz-3 çalışması ne zaman sonuçlanır?
Bugün kimin maçı var? TV 13 Nisan 2021 Salı canlı maç yayın saatleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.