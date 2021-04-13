Emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacak? Zam oranı bugün netleşecek!

Bugün toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunacak. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte 30 gün sonunda Ramazan Bayramı yaşanacak. Emekli ikramiyesi 2021 zammı ise Erdoğan tarafından açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon ile emekli ikramiyesi zamma uğrayacağını açıklarken milyonlarca vatandaş bu anı bekliyor. Emekli, yetim aylığı ya da dul aylığı alan vatandaşlar ilk defa zammlı ücret alacak. Son açıklanan yüzde 16,19 yıllık enflasyon baz alınırsa eğer ikramiyeler 162 artış olacağı düşünülüyor. Bir diğer seçenek ise yüzde 8,19 yıllık baz alınırsa ikramiye bin 83 lira olacağı düşünülüyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise ikramiyeler hakkında tüm detayları incelemeye devam ediyor. İkramiyeler 2018 yılından bu yana düzenli olarak Bayramlardan önce vatandaşlara verilirken bu güne kadar toplam ödenen ikramiye miktarı 64,2 milyar oldu. İkramiyeler mayısın ilk haftası gerçekleşecekken temmuz ayı yine zammlı alınacak. Emekliler her yılın ocak ve temmuz aylarında 6 ayın enflasyon rakamları detaylarına göre zam verilmektedir.

Emekli ikramiyesini, emeklilik dilekçesi veren sigortalılar, memurlar gibi kişiler almaktadır. Pandemi sürecinde 65 yaş üstü evlerinde kalması gerekirken hasta olup ikramiyesini alamayan vatandaşlar ise evlerinde ikramiyelerini alacak. Vefat durumu varsa eğer varisleri alabilecek.