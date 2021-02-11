Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri artacak mı?

Birçok emeklinin yüzünü güldüren bayram ikramiyesinin tarihi sonunda belli oldu. Son dakika haberine göre 10-12 Mayısıs ayında verilecek olan ikramiyeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tam tarihler belli olacak. Yeni emekli olanlar ikramiyeden yararlanabilecek mi? 2021 Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Tüm soruların cevapları için merak edilenler…

İkramiyeden sadece SGK ‘dan yaşlılık, vazife malullüğü veya ölüm aylığı ile sürekli iş görmezlik gibi emekli yaşı gelmiş kişiler yararlanmaktadır. İkramiyeler genellikle SGK tarafından aylık alan ve şehit yakınları olmak üzere gaziler, şampiyon sporcular, terör olaylarından zarar gören vatandaşlar haklardan yararlanabilmektedir.

2021 Emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

Ramazan Bayramı 10-12 Mayısıs Kurban Bayramı 12-19 Temmuz ödemeler yapılacak!

Emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde verilmektedir. 1.000 TL olacak bu ikramiyeöncesi 2021 yılı için 10-12 Mayısıs tarihleri arasında emeklilerin hesabına yatacak. İkramiyenin artması ise 2021 yılı için gündemde. 2 dosya üzerinden aylık alanlar için ödemeler oranı yüksek olan dosyaya göre ödeme yapılacaktır. Vatandaşların bir diğer merak ettiği soru ise İkramiyeden kesinti yapılması. İkramiyeden kesinti yapılması söz konusu değildir ayrıca haczedilemez.

2 bayram öncesi verilen emekli ikramiyeleri Ramazan Bayramı öncesi 10-12 Mayısıs ve Kurban Bayramı için 12-19 Temmuz ödemeler yapılması beklenmektedir. Tam tarihlerin açıklanması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuru yapacaktır.

Emekli ikramiyesi için herhangi bir başvuru gerekmemektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen ikramiye için vatandaşlar başvuru yapmayacaktır. İkramiyenin 1.000 TL olduğu fakat 2021 yılı için ödemenin artması beklenmektedir.

Yeni emekli ikramiyeden yararlanabilecek mi?

Yeni değişikliğe göre ‘bayramın içinde bulunduğu ayda’ ödeme yapılacaktır. Mayısıs ayı sonuna kadar aylık bağlanan vatandaşlar için Ramazan Bayramı ikramiyesinden mutlaka yararlanacaktır. Mayısıs ayından temmuz ayına bağlanan aylıklar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacaklar.