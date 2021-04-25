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Emekli Bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? 2021 Emekli ikramiye ödeme tarih belli oldu mu?

Ramazan bayramı yaklaştıkça milyonlarca işçi ve memur emeklisi bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı konusunu merak etmeye başladı. Emekli ikramiyelerş ne zaman yatacak? İşte detaylar.

25 Nisan 2021 Pazar 17:57
Emekli Bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? 2021 Emekli ikramiye ödeme tarih belli oldu mu?
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Her sene bayram öncesi hesaplara yatan ikramiyeler bu sene zamlı yatması bekleniyor. Artan enflasyon oranları nedeniyle emekli ikramiyelerine de zam yapılması Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat açıklandı. 13 milyon emekli tarafından merakla beklenen ikramiyeler bayram öncesi hesaplarda olması bekleniyor.

Bilinen üzere emekli ikramiyeleri bayram öncesi ödeniyor. Bu sene de Mayısıs ayının ilk haftası içerisinde yatması beklniyor. Bayrama az bir süre kala hesaplara yatması beklenen ikramiyelerin 10 yada 12 mayı arasında hesaplarda olması bekleniyor.

Kurban bayramı ikramiyeleri de 12 ve 16 temmuz tarihlerinde hesaplarda olacağı tahmin ediliyor. 2018 senesinde ödenmeye başlanan emekli ikramiyleri üç dönemdir 1.000 tl olarak hesaplara geçiyor ama son yıllarda yaşanan enflasyon oranlarındaki artış ikramiyelere de zam yapılmasını gündeme getirildi. Gelecek zam neticesinde ikramiyenin 1.083 tl olması bekleniyor. Bu ikramiyeyi aynı zamanda dul ve yetimlerde alabiliyor.

Ayrıca aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabiliyor. 

Eğer bayramın içinde bulunan ayda emekli olup ve maaş almaya başladıysanız sizde ikramiyeden yararlanabilirsiniz. Emeklilik dilekçesini 30 Nisan'a kadar verirseniz emeklilik işlemleriniz biter ve mayıs ayı içerisinde olan bayram nedeniyle emekli ikramiyesinden yararlanabilirsiniz. 




Son Güncelleme: 25.04.2021 17:57
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Anahtar Kelimeler:
İkramiyeEmekli
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