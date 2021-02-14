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Emekli bayram ikramiye tarihleri 2021

2021 yılı zamlı memur emeklisi maaşı ne kadar? 2021 yılı emekli maaşı ne kadar? 2021 yılında emeklilere ne kadar ikramiye verilecek? 2021 yılında emeklilere bayram ikramiyeleri hangi tarihlerde verilecek? 2021 yılı memur maaşları ne kadar? Vatandaşlar 2021 yılında emeklilere ve memurlara bayramlarda ne kadar ikramiye verileceğini merakla araştırıyorlar.

14 Şubat 2021 Pazar 23:06
Emekli bayram ikramiye tarihleri 2021
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2021 Yılı Emekli İkramiye Tarihleri Ne? Emeklilere Promosyon 500 TL Mi Olacak?

Emeklisi olan vatandaşlar 1 yılda 2 defa zam alırken bununla beraber 2 defa da ikramiye alacaklar. 4 Ocak 2021 tarihinde belirlenecek emekli maaş zammı herkes tarafından merakla bekleniyor. 3 yıl taahhüdü dolan ve yeni aylık bağlanan emekliler bu promosyondan yararlanabilecekler. 2021 yılında emeklilere ne kadar ikramiye verileceğinin yanında bayram ikramiyelerinin de ne zaman verileceği herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Emekli maaş zammının son durumunun ne olduğu herkes tarafından merakla araştırılıyor. Binlerce emeklinin 2021 yılının ilk 6 aylık kısmında (Ocak-Temmuz) aylarında alacakları zam oranının ne kadar olacağı herkes tarafından araştırma konusu oldu. Bununla beraber 3 yıllık taahhüdü dolanlar ve yeni aylığa bağlanan emekliler de bu promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Zaman Verilecek?

Emeklisi olan vatandaşlara 2021 yılında 2 bayram ikramiyesi ödenecek. Eğer tutarlarda değişiklik olmazsa emekli olan vatandaşlara 1.000’er TL ikramiye ödemesi yapılması bekleniyor.

Emeklilere Ramazan Bayramı İkramiyesi ise 10-12 Mayısıs 2021 tarihleri arasında verilecek.

Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi ise 12-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında ödeme yapılması bekleniyor.

 Buna ek olarak 2021 yılı emekliler için promosyon yılı da olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlanan emekliler promosyon alabilecekler. En az promosyon maaşa göre 500, 625, 750 lira olması öngörülüyor.

Emeklilere maaşlarını çektikleri bankalar da promosyon uygulayacak. Dileyen emekli vatandaş maaşını aldığı bankanın da promosyonunu kullanabilecek.

2021 Yılında En Düşük Emekli Ve Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?

Hükümet tarafından açıklanan enflasyon oranında belirlenen en düşük memur maaşı 2021 yılının ilk ayında, 4092 TL olarak belirlendi. En düşük memur emeklisinin maaşı ise 3021 TL’ye yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zam oranları açıklandı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar belirlendi.

2021 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere kamu görevlileri ve memur emeklilerinin hepsinin aylık ve ücretlerinde %3 artış yaşanacağı ön görülmüştü.

2020 yılının ikinci altı ayında enflasyon oranı %8,37 olarak belirlenmişti. Gerçekleşen enflasyon oranından dolayı ilave %4,33 artış ile beraber kamu görevlilerine ve memur emeklilerine aylıklarına ve aldıkları ücretlerinde Ocak ayı itibariyle geçerli olacak olan %7,33 artış yapılmıştır.

Bu dönem içinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da %8,37 artış yapılmıştır.

2021 Yılı Memur Maaşı Zam Tablosu!

2021 yılında memur maaşlarına yapılacak olan zamlı maaş hesaplamalarına, memurların bulundukları bölgelere, ek ders ücretlerine, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı. Bu hesaplama yaklaşık ücretlerdir.



Son Güncelleme: 14.02.2021 23:06
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