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Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2021 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!

Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor! haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 5 Ocak 2021 Salı tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 13:31
Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2021 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!
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Memurlara yapılan zamlar sonrasında emeklilere de müjdeli haberler arka arkaya gelmeye devam ediyor. Memurların aileleri için yapılan yardımlar artık emekliler için de verilecek haberleri sonrasında emekli vatandaşlar ne kadar ücret alacaklarını araştırmaya başladı. Buna göre eş ve çocuk yardımından faydalanabilecek emeklilere 2 çocukları için toplam 454 TL ek gelir sağlanacak.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Emekliler Deneği tarafından yapılan açıklamalar sonrasında memurların çocuklarına ve çalışmayan eşleri için yapılan yardımların emekliler için de verilmesi gerektiği gündemde yerini almıştı. Son açıklamalara göre ise emekliler de artık eş ve çocuk yardımlarından faydalanabilecek. 2 çocuğu olan emeklilere 454 TL ek yardım yapılacağı belirtildi.

Gündemden düşmeyen konu hem Türkiye Emekliler Deneği(TÜED) hem de memur konfederasyonunun talepleri arasında yerin aldı.

Teklif kabul gördüğü takdirde, aile yardımı alan memurlara verilen ek ödemelerin tamamı emekliler için de verilecek.

 

Emeklilere ne kadar çocuk ve eş yardımı parası verilecek?

Memurlara her ay düzenli olarak ödenen aile yardımı Ocak ayında da artış gösterecek. Buna göre eşi çalışmayan memurlara verilen ek yardım 372 TL olurken 0-6 yaş arası çocuklar için 81,88 TL, 6 yaş ve üzeri çocuklar için ise 40,94 TL yardım yapılmasına karar verildi. 

Talebin onaylanması durumunda memurlara aylık olarak yapılan 454 TL’lik yardımdan emekliler de faydalanabilecek.

Eşi hali hazırda çalışmayan, 6 yaş ve üzerinde 2 çocuğa sahip olan emekli vatandaşlar ise 454 TL aile yardımı alacak.

KPDK’nın kararı bekleniyor

Gündemde olan teklif, memur konfederasyonu tarafından toplu sözleşme toplantısında görüşülecek. Emeklilere verilmesi planlanan aile yardımı ilk olarak KPDK toplantısında gündeme gelecek ve karar alınacak.

Emeklilere aile yardımı ne kadar olacak?

  1. Eş: 372,22 TL
  2. Çocuk (0-6 yaş): 81,88 TL
  3. Çocuk (6 yaş üstü): 40,94 TL

 



Son Güncelleme: 05.01.2021 13:31
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