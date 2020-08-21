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Emekli 2021 Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı! En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak

Basın bülteninde yer aldığı andan beri birçok kişinin merceği altında olan Emekli 2021 Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı! En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak haberinin en yeni ayrıntılarını kaleme almaya devam ediyoruz! Siz de 21 Ağustos 2020 Cuma günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak konusunda en çok merak edilen ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

21 Ağustos 2020 Cuma 10:26
Emekli 2021 Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı! En düşük emekli aylığı 1900 TL olacak
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Temmuz ayı sonrasında her yıl düzenli olarak yapılan beklenti anketinin bu yıl için sonuçları ortaya çıktı. Bu süreçte beklenti anketinden yüzde 4.79 oranında bir sonuç çıktı. Eğer söz konusu tutar yılsonuna kadar korunursa 2021 yılı itibariyle en düşük emekli maaşı 1900 TL olacak.

Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı

Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan zamlarla emeklilerin 2020 yılında maaş zam oranı ortaya çıkacak. 2021 yılında zam oranları hesaplamaları yapılmaya başlandı. Beklenti anketlerine bağlı olarak düzenlenen anketlerle birlikte Merkez Bankası 2021 yılının ilk altı ayını saptadı.

TÜFE temel alındığında anket beklentisi yüzde 10.82 olarak tespit edildi. Söz konusu tahminin geçerliliğini koruması halinde 2021 Ocak ayında emekli maaşına yüzde 4.79 oranında zam yapılacak. Zamların geçerli olması halinde en düşük Bağ-Kur emeklisi maaşları bin 977 TL’ye yükselirken, SSK taban aylığı 2 bin 340 TL olacak. Oranların geçerlilik kazanıp kazanmayacağını ise enflasyonun izleyeceği yol gösterecek.

Emekli zam oranları nasıl belirlenecek?


Emeklilere zam oranlarının tespit edilmesinde toplu sözleşme ve görevlerde memur ile emekliler; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yılda iki defa zam yapılmaktadır. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına bağlı olarak enflasyona bağlı olarak belirlenir. Ocak ayında emekliye yüzde 6.49 oranında zam yapılmış, Temmuz ayındaysa yüzde 4.41 zam yapılacak.

Merkez Bankası gelecek dönemlerde emekliler için ayrılacak bütçe ile zam oranını belirleyebilmek için beklenti anketi düzenlemektedir. Beklenti anketleri yılın altı ayına bölünmek suretiyle yapılmaktadır. Ocak’tan Temmuz’a kadar olan süreyi kapsama alanına alan ilk beklenti anketleri son altı ay esas alınmak suretiyle hesaplanmaktadır. Enflasyon beklenti anketlerinin temel oranlarda seyretmesi durumunda saptanmış olan oranlar az farklarla zam olarak yansımaktadır.

Emekliler sabit zam farkı talep ediyor

Beklenti anketi enflasyon temelinde olduğundan dinamik bir yapıya sahiptir. Bu süreçte doğrudan emeklilere yapılacak zam oranlarına yansımaktadır. Emekliler Deneği başta olmak üzere pek çok emeklinin talepleri değişken enflasyon oranlarına bağlı olarak zam almak yerine sabit orandan zam taleplerinin yerine getirilmesidir.

Yıllık bazda hesaplanarak sabit oranlardan emekli zammı olması durumunda emekliler enflasyon karşısında aldıkları aylıkların erimesini önleyebilmektedir. Enflasyon farkları sebebiyle zamlardaysa erimenin yaşandığı görülmektedir. Emekli maaşlarına enflasyon nedeniyle düşük seviyelerde zam yapılması halinde emekliler mevcut aylıklarıyla geçimlerini daha zor sağlamaktadır. Değişen sistem yerine sabit oranlarla zam yapılması emeklilerin daha çok emekli maaşı almasına imkan tanıyıp enflasyon oranlarına nazaran aylıkların değerini korumasını sağlayacaktır.  



Son Güncelleme: 21.08.2020 10:26
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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıSGKBeklenti Anketi
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