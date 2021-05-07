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Elon Musk Cumartesi Night Live ne zaman saat kaçta başlıyor? Elon Musk SNL nasıl izlenir?

Ünlü iş adamı Elon Musk bu hafta ünlü bir Talk Show programında sunuculuk yapacak. Kripto paralardan biri olan Dogecoin’e verdiği destekle bilinen Telsa CEO’su Elon Musk sunuculuk yapacağı Talk Show olan Cumartesi Night Live programı ne zaman saat kaçta başlayacağı merak edildi. Elon Musk SNL nasıl izlenir? sorusu araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

07 Mayıs 2021 Cuma 18:23
Elon Musk Cumartesi Night Live ne zaman saat kaçta başlıyor? Elon Musk SNL nasıl izlenir?
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Telsa CEO’su milyarder iş adamı Elon Musk son zamanlarda kripto paralara verdiği destekle sıkça adından söz ettiriyor. Sosyal medyada kripto para olan Dogecoin ile ilgili yaptığı paylaşımlarıyla son dönemlerde hızla yükselmesine katkıda bulunmuştur. Bu hafta ünlü Talk Show Cumartesi Night Live’de sunuculuk yapacak olan Elon Musk yaptığı paylaşımla hem programa hem de Dogecoin’e göndermede bulunmuştur. Kripto paralar ile yakından ilgilenen takipçiler ise Cumartesi Night Live programının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Cumartesi Night Live ne zaman başlayacak?

Telsa CEO’su milyarder iş adamı Elon Musk 8 Mayıs Cumartesi gecesi Cumartesi Night Live programı TSİ 18:30’da Nbc TV’de yayınlanacak. Her hafta farklı sanatçıların sunucusu olduğu Cumartesi Night Live programının bu haftaki sunucusu Elon Musk’un Dogecoin kripto parası hakkında neler söyleyeceği merak edildi.




Son Güncelleme: 07.05.2021 18:23
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Anahtar Kelimeler:
Elon MuskSaturday Night LiveSNL
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