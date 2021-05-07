Elon Musk Cumartesi Night Live ne zaman saat kaçta başlıyor? Elon Musk SNL nasıl izlenir?

Cumartesi Night Live ne zaman başlayacak?

Telsa CEO’su milyarder iş adamıson zamanlarda kripto paralara verdiği destekle sıkça adından söz ettiriyor. Sosyal medyada kripto para olan Dogecoin ile ilgili yaptığı paylaşımlarıyla son dönemlerde hızla yükselmesine katkıda bulunmuştur. Bu hafta ünlü Talk Show Cumartesi Night Live’de sunuculuk yapacak olan Elon Musk yaptığı paylaşımla hem programa hem de Dogecoin’e göndermede bulunmuştur. Kripto paralar ile yakından ilgilenen takipçiler ise Cumartesi Night Live programının ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Telsa CEO’su milyarder iş adamı Elon Musk 8 Mayıs Cumartesi gecesi Cumartesi Night Live programı TSİ 18:30’da Nbc TV’de yayınlanacak. Her hafta farklı sanatçıların sunucusu olduğu Cumartesi Night Live programının bu haftaki sunucusu Elon Musk’un Dogecoin kripto parası hakkında neler söyleyeceği merak edildi.