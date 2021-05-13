Elon Musk bir gecede kripto para piyasasını neden silkeledi?

2021, kripto paralar bakımında oldukça hareketli geçiyor. Artık yalnızca “balina, boğa, ayı” olarak andığımız kimliği belirsiz yatırımcıların, büyük madencilik ağlarının, ya da borsaların yönlendirdiği bir piyasadan söz etmek kolay değil. Dünyanın en değerli otomobil üreticisi Tesla, kurucusu Elon Musk’la beraber bu konunun en güzel öneklerinden.

Erlon Musk’ın Dogecoin sevgisinden bahsetmeden önce Tesla’nın aldığı kararlara yakından bakmak faydalı olacaktır. Şubat 2021’de 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alan Tesla, daha sonra bu Bitcoinlerin bir bölümünü sattı, fakat bilişim şirketlerine kripto para yatırımı konusunda öncülük etti. Sonrasında Mart 2021’de Bitcoin’le araç alım satımı kararı ile güvenini belli etti. Fakat Mayıs 2021’de Elon Musk, ani bir karar alarak Bitcoin’le araç alım satımını durdurdu. Peki bu kararın nedeni ne?

Elon Musk’ın Tesla-Bitcoin kararı ardında yatan nedenler:

Enerji verimliliği ile çevre (Musk’ın gerekçesi)

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin ile Elon Musk kapışması

Klasik piyasa manipülasyonu

Musk’ın Dogecoin sevdası

Enerji verimliliği ve çevre (Musk’ın gerekçesi):

Bitcoin, düzenli olarak dört senede bir “halving” yani “yarılanma” yaşıyor. Bu yarılanma sonucunda madencilik’le Bitcoin elde etmek %50 daha zor hale gelir, yani aynı miktarda Bitcoin’i kazmak için daha fazla işlemci gücü ile elektriğe ihtiyaç duyulur. Bu durum Bitcoin’i daha nadir, yani daha değerli hale getirebilir. Arza ulaşmak zorlaşır, değerlendiği içinde talep yükselir. Bitcoin’in 2021 yılındaki yükseliş sebeplerinden biri de budur.

Peki Bitcoin madencilik ağı ne kadar elektrik tüketiyor? BBC’nin Şubat 2021’de, son yarılanmanın sekiz ay sonrasında yayınladığı rapor doğrultusunda Bitcoin, Güney Amerika ülkesi Arjantin’den daha çok elektrik tüketiyor. Dünya genelindeki elektrik üretiminin %84’ü ise fosil yakıtlara bağlı (Forbes, Şubat 2020). Bu da Bitcoin üretiminin ağırlıklı olarak fosil yakıtlarla üretilen elektriğe bağımlı olduğunu gösteriyor.

Her ne kadar elektrikli otomobillerin çevreciliği tartışılsa da Tesla pazarlama stratejisini “çevrecilik” üzerine konumlandırmakta. Elon Musk’ın Bitcoin ödemelerini iptal etme gerekçesi de aslında bu çevreci pazarlama stratejisine dayanmakta. Özetle çevrecilik üstüne çıkış yakalayarak elektrikli otomobilleri popülerleştiren Tesla, üretiminde çevreye zarar veren bir para birimini ödeme yöntemi olarak kabul etmemekte.

Bu yönden bakıldığı zaman her şey kulağa çok mantıklı geliyor. Fakat Bitcoin’in teknolojik alt yapısı ile üretim şartları çevreye daha dün zarar vermeye başlamadı. Tesla 1,5 milyar dolara Bitcoin alımı yaparken de ödeme yöntemi olarak kabul ederken de Bitcoin'in çevreye olan zararları biliniyordu. İşte bu yönden bakıldığı zaman, Elon Musk ile Tesla’nın kararı “Biz çevreciyiz” yüzeyselliğini yitiriyor. Bu nedenle diğer ihtimaller akla geliyor.

NOT: Elon Musk, Bitcoin’in üretimi yenilenebilir enerjiye dayanıp yeteri kadar çevreci olduğunda desteklemeye devam edeceklerini de belirtiyor. Aynı zamanda Tesla’nın elindeki Bitcoinleri satmayacağını da duyurdu.

Ethereum kurucusu Vitalik Buterin ve Elon Musk kapışması:

Bitcoin sonrasında en değerli kripto para birimi Ethereum (ETH). Yakın zamanda tarihi zirvesini görerek 4 bin doların üstüne çıkan Ethereum, Bitcoin gibi geliştiricisinin anonim olduğu bir yapılanma değildir. Rus asıllı kurucusu Vitalik Buterin, dünyanın en genç kripto para milyarderi. Kripto paraların bir bölümünü oluşturduğu blok zincir tablosunda Buterin ile Ethereum ağının sunduklarının sınırı yok.

Ethereum’un sunduğu en etkili altyapı ise ERC20 . Binance borsasının kripto para birimi BNB, doları baz alan USDT, Uniswap ağının token’i UNI, 2021 yılının bir diğer gözde birimi Chilz (CHZ), THETA, HEX ile son günlerde dikkat çeken DOGE altenatifi Shiba Inu (SHIB), Ethereum’un ERC20 altyapısını kullanmakta. Bundan dolayı ERC20 kullanan tokenler, aslında Ethereum ile Vitalik Buterin’e çok şey borçludur.

Topluluğu tarafından deneysel bir proje olduğu bilinen Shiba Inu’nun üreticileri, Vitalik’e saygı gösterisinde bulunmak, potansiyel yatırımcılara “Aaa bakın Vitalik’te de SHIB var” dedirtebilmek adına geçen günlerde kendisinin cüzdanına 50 trilyon adet SHIB gönderdi. Bu esnada SHIB, Elon Musk’tan da destek aldı, Binance’de listelendi, doğal olarak ciddi bir fiyat artışı yaşandı.

Fakat Vitalik Buterin, ERC20 altyapısını kullansın ya da kullanmasın DOGE ile SHIB gibi “memecurrency” kategorisinde ki pürdü. Cüzdanında ki SHIB’leri koronavirüsle mücadelede olan Hindistan’a bağışladı. Bu da SHIB başta olacak şekilde bütün memecurrency’lerin fiyatını sert bir şekilde düşüşe geçirdi.

Daha aralarında herkesin şahit olduğu bir diyalog gerçekleşmese de Elon Musk’ın aslında Vitalik Buterin’in “köpekli paralar çöptür” tavrına yanıt verdiği, “Sen benim oyuncağımla oynarsan bende piyasayı sallarım” dediği söylentiler arasında. Bu yüzden Buterin’in SHIB bağışı hamlesinin üstünden saatler geçmesi ile Musk, Tesla’nın Bitcoin ödemelerini iptal etme kararını açıklıyor.

Klasik piyasa manipülasyonu:

Tesla belki de bilinen en büyük Bitcoin balinası, Elon Musk ise en popüler manipülatör. Aynı zamanda Musk, ödemeleri durdurmuş olsalar da Tesla’nın 2021 yılı Şubat ayında satın aldığı Bitcoinleri satmayacağını, uzun vadede elde tutacaklarını söylüyor. Bilindiği gibi “hodl” bir yatırım stratejisi ve temelinde "bir değeri satın alıp uzun süre elde bekletmeye" dayanmakta. Tesla da açık olarak bunu uygulamakta.

Bir manipülatör olarak Elon Musk, Bitcoin kararından sonra ortaya çıkacak sonuçları tahmin edebilecek birisi. Tabi ki açık olarak “Bakın fiyatı düşürüp ucuzdan Bitcoin alıyorum” demiyor, ancak şirketi Tesla’nın “çevrecilik” yaklaşımını manipülasyon aracı olarak kullanmakta. Belki de manipülatör kimliğinin haricinde, daha açıklamadığı balina kimliğiyle düşük fiyattan Bitcoin alıyor. Belki de içerisinde bulunduğu balinalar ekosistemiyle haberleşerek piyasaları manipüle etmeyi sürdürecek.

Musk'ın çevreye Bitcoin’den daha az zarar veren Dogecoin sevdası:

Memecurrency kategorisinde ki kripto para birimlerine yatırımcıların büyük bölümü hala mesafelidir. Elon Musk’un DOGE’nin fiyatını uçuran tavrı, en son Twitter üzerinden yaptığı bir anketle devam ettirmiş “Tesla DOGE’yle ödeme alsın mı?” sorusunu yöneltmişti. Tabiki de kendini takip eden kitlenin büyük bir kısmı DOGE yatırımcısı ya da takipçisi konumunda olduğundan anketi olumlu karşıladı.

Elon Musk tarafından yapılan bu anket sonrası doğal olarak akıllara Tesla’nın Bitcoin yerine Dogecoin’le ödeme kabul etme ihtimali geliyor. Hem Musk’a göre Bitcoin’i ödeme aşamasından çıkarma sebebi hem de Dogecoin’in en çevre dostu birimlerden birisi olması taşları yerine oturtuyor. Fakat bunun da henüz bir ihtimal olduğunu ve kesinleşmediğini belirtmek gerekiyor.