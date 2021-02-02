Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında değişikliğe gidildiği bildirildi. Yürürlüğe giren yeni kararda ise sadece elektrik motorlu binek otomobillerde ÖTV oranlarında yapılan yeni düzenlemeler yer alıyor.
Kararda; Otomotiv endüstrisinde içten yanmalı araçlara göre daha ekonomik olarak belirlenen ve çevreci otomobil olarak adlandırılan elektrikli araçların ÖTV oranı yüzde 60 olarak belirlendiği görüldü.
Son Güncelleme: 02.02.2021 09:55