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Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile birlikte elektrikli otomobilleri ÖTV oranları değişikliğe gidildi. Uygulanan flaş zam oranıyla birlikte araçlardan alınacak olan ÖTV miktarının 4 kata kadar artacağı aktarıldı.

02 Şubat 2021 Salı 09:55
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
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Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 3471 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre bazı mallarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında değişikliğe gidildiği bildirildi. Yürürlüğe giren yeni kararda ise sadece elektrik motorlu binek otomobillerde ÖTV oranlarında yapılan yeni düzenlemeler yer alıyor. 

Buna göre, elektrik motoruna sahip oran araçlarda motor gücünün 85 kw’ı (114 beygir) geçmemiş olan araçlara uygulanan vergi oranı yüzde 3’ten yüzde 10’a yükseltilirken 85-119 kw arası (160 beygir) gücüne sahip otomobillerden alınan yüzde 7’lik ÖTV oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Motor gücünün 120 kw (163 beygir) olan elektrikli araçlardan alınan vergi oranlarının ise yüzde 15’ten yüzde 60’a çıkarıldığı karara göre vergiye tabi araçlardan alınan ÖTV oranlarının yüzde 330 ile yüzde 400 arası arttığı kaydedildi.

Kararda; Otomotiv endüstrisinde içten yanmalı araçlara göre daha ekonomik olarak belirlenen ve çevreci otomobil olarak adlandırılan elektrikli araçların ÖTV oranı yüzde 60 olarak belirlendiği görüldü.



Son Güncelleme: 02.02.2021 09:55
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