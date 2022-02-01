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Elektrik faturalarında kilovatsaat düzenlemesi!

Dün Kabine toplantısı sonrası bir açıklama yapan Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarında yeni düzenlemenin yapılacağını ve 15 kilovat olarak belirlenen tüketim kota sınırının 210 kilovata çıkarılacağını söyledi.

01 Şubat 2022 Salı 12:19
Elektrik faturalarında kilovatsaat düzenlemesi!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün başkanlık ettiği Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda kamuoyunun büyük tepki gösterdiği elektrik fatura sınır hakkında yeni bir karar aldıklarını duyurdu. Erdoğan, daha öncesinden alınan 15 kilovat tüketim kotasının 210 kilovata çıkarıldığını söylerken fatura düzenlemelerinin de bu sınır dahilinde yapılacağını bildirdi.

Elektrik faturasına ilişkin yeni düzenleme kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan yeni kararla birlikte en düşük günlük 5 kilovat olarak hesaplanan tarife 7 kilovata çıkarılırken, 150 kilovat olan sınır da bu değişiklikle 210 kilovata yükselmiş oldu.

DÜZENLEME FATURAYA NASIL YANSIYACAK?

1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren tarifeye göre 210 kilovatsaat tüketimde vatandaş 329 lira ödemesi gerekirken, tüketim kotası olarak belirlenen 210 kilovatsaat tüketime 42 liralık bir indirimle 287 lira ödeyecek.



Son Güncelleme: 01.02.2022 12:19
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Elektrik FaturasıKilovat DüzenlemeTüketim KotasıElektrik Faturası Kilovat Hesaplama
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