Elektrik faturalarına yansıtılacak ilave bedel iddiasına EPDK'dan net yanıt!

Son günlerde kamuoyunu oldukça fazla meşgul eden elektrik faturalarına ilave bedel tartışmaları devam ederken büyük tepki toplayan bu iddialara karşı EPDK'dan net bir yanıt geldi.

Pandemi nedeniylene yapılacak olan yardımın elektrik faturalarına ilave bedel olarak yansıtılacağı yönünde bir iddia ortaya atılmıştı. Kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan bu iddialar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Söz konusu iddialara karşılık bir açıklama yapan EPDK, elektrik tüketicilerine ilave bir bedel çıkartılması yada ödeyecekleri faturalara bir bedel yansıtılmasının söz konusu olmadığını belirterek olayın asıl nedenini paylaştı.

EPDK, kamuoyu açıklamasında, elektrik şirketlerine hiçbir şekilde yardım yapılma gibi bir durumun söz konusu olmadığı ve faturalara yansıyacak olan maliyet iddiasının da kesinlikle gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada, kapasite mekanizmasının neredeyse 3 yıldır uygulamada olan olası elektrik arz güvenliğine karşılık elektriklerin kesilmemesini sağlayan bir güvence olduğu ve görüşüne ihtiyaç duyulan taslakta da bunula ilgili bir düzenleme yapıldığı ve düzenlemenin de teknik anlamda değişikliğine ilişkili olduğu ifade edildi.