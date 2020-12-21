Elektrik borcu olanlar dikkat! EPDK, 3 ay kesilmeyeceğini duyurdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında 1 Yönetmelik ile birlikte 4 adet Usul Esas'tan meydana gelen kalite mevzuat paketinin kabulüne karar verdi. Tüketici hizmetlerinin de yer aldığı kapsamlı paketi kamuoyu ile paylaşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 2020 yılı Ocak-Haziran ayı süreci boyunca toplam 1 milyon 655 bin abonenin elektriklerinin borçlarından dolayı kesildiğini belirtirken, bazı tüketiciler hakkında alınan yeni kararı duyurdu.

Başkan Yılmaz, açıklamasında alınan yeni kararla ilgili yaptığı duyuruda; 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların elektriklerinin borçlarında dolayısüre ile kesilmeyeceğini bildirirken kapsam içine şehit aileleri ile muharip/malul gazilerinde alındığını kaydetti.

Vatandaşların her hangi bir mağduriyet yaşamamaları için özellikle haftanın son günü, resmi ve dini bayram günlerinde elektrik kesintisi yapılmayacağını söyleyen Yılmaz, kesinti sayılarında ve bunlara verilen sürelerde herhangi bir iyileştirme gerçekleştirmeyen dağıtım şirketlerine ceza verileceğini belirtti.