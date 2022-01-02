İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına ret kararı geldi!
Son Dakika
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına...
73 yaşında gelen ikinci bahar! Erman Toroğlu dünya evine girdi..
Son Dakika
73 yaşında gelen ikinci bahar!...
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi!
Son Dakika
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin...
Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!
Son Dakika
Elektriğe yüzde 125 ve doğal...

Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!

Yeni yılın gelmesiyle birlikte hem elektriğe hem de doğalgaza yüklü miktarda zam geldi. Kademeli tarife sisteminin uygulanmaya başladığı 1 Ocak tarihi itibariyle elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapılırken doğal gaza da konut için yüzde 25, ticari kuruluşlar için de yüzde 50 oranından bir zam tarifesi uygulandı.

02 Ocak 2022 Pazar 14:42
Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!
Takip Et:

Türkiye, 2022 yılına elektrik ve doğal gaza uygulanan yüklü orandaki zamlarla girdi. Kademeli tarife sisteminin başlatıldığı 1 Ocak gününden itibaren geçerli olacak olan yeni tarifeler için elektrik faturaları iki tarifeye ayrıldı ve fiyatlarına da yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam bedeli eklendi.

ELEKTRİK FATURALARINDA KADEMELİ TARİFE

Elektrik faturaları için 1 Ocak tarihinden itibaren mesken aboneleri aylık 150 kilovatsaate kadar tüketim gerçekleştirmesi halinde kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş ödeyecek. Aylık elektrik tüketimi 150 kilovatsaati geçen aboneler ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş ödemek zorunda kalacak.

Yapılan yeni hesaplamalar kapsamında 1. kademede olan mesken türü abonelerin faturalarına yüzde 50, 2. kademede olan aboneler içinde yüzde 125 oranında zam yapılmış oldu.

DOĞAL GAZ FATURALARINDA DA YENİ KADEMELİ TARİFE

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 2022 yılı yeni tarife listesini resmi intenet sitesinde yayımlandı. Yayınlanan listeye göre doğal gaz dağıtım şirketlerinin ocak ayında uygulayacakları satış fiyatlarında mevcut tarife üzerinden yüzde 25 artış yapıldığı görüldü. Bu zamla birlikte bin metreküp doğal gazın satış fiyatı 1860 lira oldu.

Ocak ayından itibaren yıllık tüketimleri 300 bin metreküp ve üzeri olan tüm sanayi aboneleri ise tarifelerinde bin metreküp gaz için yüzde 50 fazla ödeyecek. Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz tarifeleri için de abonelere yüzde 15 artış yapılarak doğal gaz bedelini 5 bin 520 lira olarak ödeyecekler.


Son Güncelleme: 02.01.2022 14:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Elektrik ZammıDoğal Gaz Zammı2022 Yeni TarifeKademeli Tarife
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal ve Ekonomik Destek yardımları yattı mı? Sorgulama ve başvuru formu
Sosyal ve Ekonomik Destek yardımları yattı mı? Sorgulama ve başvuru formu
Bağkur'a bağlı olan anneler doğum parası alabiliyor mu? Bağkur’dan doğum parası alabilmek için gereken şartlar
Bağkur'a bağlı olan anneler doğum parası alabiliyor mu? Bağkur’dan doğum parası alabilmek için gereken şartlar
Emekli yılbaşı ikramiyesi 2022 verilecek mi? Yılbaşı ikramiyesi emekliye ne zaman verilecek?
Emekli yılbaşı ikramiyesi 2022 verilecek mi? Yılbaşı ikramiyesi emekliye ne zaman verilecek?
FED toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?
FED toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olacak?
SSK,Bağ-Kur ile memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu?
SSK,Bağ-Kur ile memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu?
Devlet Yardımları almak için nerelere başvuru yapılabilir? Nakdi Para Yardımı yapan yerler nerelerdir? Bunlardan Kimler Faydalanabilir?
Devlet Yardımları almak için nerelere başvuru yapılabilir? Nakdi Para Yardımı yapan yerler nerelerdir? Bunlardan Kimler Faydalanabilir?

Popüler Haberler

Görülmüştür filminin konusu nedir?
3 Ocak 2022 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 3 Ocak Pazartesi at yarışı programı
İşte Bu Aşk filminin konusu nedir? İşte Bu Aşk filmi yorumu
TJK 2 Ocak 2022 Pazar at yarışı sonuçları
İBB Aile destek paketine başvuru nasıl yapılır?
SGK 03 işten ayrılış kodu nedir? SGK işten ayrılış nedeni öğrenme
Sosyal ve Ekonomik Destek yardımları yattı mı? Sorgulama ve başvuru formu
Devlet tarafından hangi sosyal yardımlar yapılmaktadır?
Çiftçi Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
Belediyelerin verdiği nakit yardım parasının şartları nedir, nasıl alınır?
Rüyada bebek emzirmek ne anlama gelir? Rüyada bebek emzirmek iyi mi kötü mü?
Nasıl iş güvenliği uzmanı olunur?
29 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
2021 Kurban Bayramında hangi diziler yayınlanmayacak?
Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü maaşı ne kadar? Kaldırma, taşıma raylı sistem tavan vinç operatörü ne iş yapar?
Manisa Büyükşehir Belediyesi yardımının başvurusu ve sorgulaması nasıl yapılır?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aile Destek Paketi Başvurusu
Netflix Bartkowiak film konusu ve yorumu
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 2 Ocak 2022 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Bağkur'a bağlı olan anneler doğum parası alabiliyor mu? Bağkur’dan doğum parası alabilmek için gereken şartlar
EİKP ödemesi nedir? Kimler EİKP ödemesi alabilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.