Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!

Türkiye, 2022 yılına elektrik ve doğal gaza uygulanan yüklü orandaki zamlarla girdi. Kademeli tarife sisteminin başlatıldığı 1 Ocak gününden itibaren geçerli olacak olan yeni tarifeler için elektrik faturaları iki tarifeye ayrıldı ve fiyatlarına da yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam bedeli eklendi.

ELEKTRİK FATURALARINDA KADEMELİ TARİFE

Elektrik faturaları için 1 Ocak tarihinden itibaren mesken aboneleri aylık 150 kilovatsaate kadar tüketim gerçekleştirmesi halinde kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş ödeyecek. Aylık elektrik tüketimi 150 kilovatsaati geçen aboneler ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş ödemek zorunda kalacak.

DOĞAL GAZ FATURALARINDA DA YENİ KADEMELİ TARİFE

Yapılan yeni hesaplamalar kapsamında 1. kademede olan mesken türü abonelerin faturalarına yüzde 50, 2. kademede olan aboneler içinde yüzde 125 oranında zam yapılmış oldu.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 2022 yılı yeni tarife listesini resmi intenet sitesinde yayımlandı. Yayınlanan listeye göre doğal gaz dağıtım şirketlerinin ocak ayında uygulayacakları satış fiyatlarında mevcut tarife üzerinden yüzde 25 artış yapıldığı görüldü. Bu zamla birlikte bin metreküp doğal gazın satış fiyatı 1860 lira oldu.

Ocak ayından itibaren yıllık tüketimleri 300 bin metreküp ve üzeri olan tüm sanayi aboneleri ise tarifelerinde bin metreküp gaz için yüzde 50 fazla ödeyecek. Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz tarifeleri için de abonelere yüzde 15 artış yapılarak doğal gaz bedelini 5 bin 520 lira olarak ödeyecekler.