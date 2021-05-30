Electronic Arts, Ultimate Team ile kasasını doldurdu

Electronic Arts, son zamanlarda özellikle multiplayer türünde piyasaya sürdüğü oyunlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle FIFA, NBA, NFL gibi oyunlarla ile spor alanında lider konumunda yer alan şirketin gelirleri milyar dolarlar ile hesaplanıyor. ABD’li şirket, oyun içi satın alımlar konusunda zaman zaman tepkiler alsa da popülerliğini sürdürmeye devam ediyor.

Oyun şirketi şu sıralarda oyun içi satın alımlardan kazandığı gelirler ile konuşuluyor. Analiz uzmanı Daniel Ahmad, kendi Twitter hesabı üzerinden Electronic Arts’ın FIFA Ultimate Team platformu üzerinden kaç para kazandığını paylaştı. Ahmad’a göre firma, bu sene sadece Ultimate Team’den yaklaşık 1,62 milyar dolar gelir elde etti. Mod, şirketin en çok gelir elde ettiği alan olmaya devam ediyor.

EA şirketi, NFL, NBA gibi oyunlardan ise yıllık ortalama 600 milyon dolar gelir elde etmişti.