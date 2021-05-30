Electronic Arts, Ultimate Team ile kasasını doldurdu

Electronic Arts, son zamanlarda özellikle multiplayer türünde piyasaya sürdüğü oyunlar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle FIFA, NBA, NFL gibi oyunlarla ile spor alanında lider konumunda yer alan şirketin gelirleri milyar dolarlar ile hesaplanıyor. ABD’li şirket, oyun içi satın alımlar konusunda zaman zaman tepkiler alsa da popülerliğini sürdürmeye devam ediyor.
EA şirketi, NFL, NBA gibi oyunlardan ise yıllık ortalama 600 milyon dolar gelir elde etmişti.
Son Güncelleme: 30.05.2021 00:56