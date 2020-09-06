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Eksik gün kapsamında kısa çalışma ödeneği kodu

Eksik Gün Kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği Kodu, kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği, ne zamana kadar uzatıldığı ve hangi durumlarda hangi kodun beyannamelerde bulunacağı işverenler ve çalışanlar tarafından merak ediliyor.

06 Eylül 2020 Pazar 23:09
Eksik gün kapsamında kısa çalışma ödeneği kodu
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Covid-19 pandemesi nedeniyle bir çok işyeri maddi açıdan dara düştü, çalışanlarını kovmaktansa kısa çalışma ödeneğini tercih ettiler. Normalde 31.08.2020’ de sona erecek olan kısa çalışma ödeneğinin yeni sona erme zamanı 60 gün daha uzatıldı. Kısa çalışma ödeneğinin bitiş tarihi  cumhurbaşkanlığı karanamesi ile 31.10.2020 olarak belirlendi. Uzama durumu ise işletme sahiplerinin kafasında bazı soru işaretleri belirttirdi. İşletme sahipleri SGK bildirimi ve bordro bildirimleri yapılırken bu kısa ödenek süresi içinde ücretsiz izin kullanan çalışanlar için hangi kodu kullanacakları ise belirsizdir. Bu kapsamda bulunan ayın içinde alınan kısa çalışma ödeneği bittikten sonra nakdi ücret desteği imkânı ile ücretsiz izinden yararlanacak olan çalışanlar için seçilmesi gereken kodlar:

Gelişen Durumlara Göre Hangi Kod Kullanılacak:

17 Nisan 2020 tarihli 7244 sayılı kanun ve 4857 sayılı iş kanunu kapsamında, Pandemi sebebi ile ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yaralanmayacak çalışanlar ve yapılan iş sözleşmesi; işsizlik ödeneği alması sağlayacak şekilde geçersiz kılındığında işsizlik ödeneğinden yararlanmayan çalışanlara eğer herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik aylık maaşı almaması şartı ile geçici 10. Madde kapsamında olan, iptal edilecek süreyi geçmemek şartı ile nakdi ücret desteği verilebilmektedir. Bu kanun gereğince nakdi ücret desteğinin usul ve esaslarında 5. Maddede yer alan A bendinde, nakdi ücret desteği alabilmek için ücretsiz izne çıkan çalışanların aylık olarak bildirimlerinin SGK’ ya ücretsiz iznin ilk ayını takip eden ilgili aynın 3’ üne kadar işletme sahipleri tarafınca yapılması şarttır. Bildirimleri yapılacak olan çalışanların ay kapsamında aylık hizmet dökümü ve prim belgelerinde eksik gün sebebi 28- pandemi ücretsiz izin olarak seçilmeli. Öte yandan 5510 sayılı kanun kapsamında ise ev hizmetlerinde ay içinde 10 günü geçmemek şartıyla sigortalı çalışanlarda durum değişikliğinin yapılması gereken ise ücretsiz izin alınmış olan ayın sonuna kadar 28- pandemi ücretsiz izin kodu ile SGK’ ya bildirilmelidir. Şayet 4447 sayılı kanın kapsamında ücretsiz izin bildirimi yapılacak olan ayda pandemi sebebi ile geçici 24’ üncü madde çerçevesine girmeyen bir eksik gün olması durumunda beyannameler verilirken 29- Pandemi ücretsiz izin ve diğer adı ile kod seçilmeli. Eğer aynı ay içinde hem kısa çalışma ödeneği hem de nakdi ücret adlı destekten yararlanılıyorsa, beyanname için belirlenecek olan kod 29- pandemi ücretsiz izin ve diğer olmalıdır. İşletme sahipleri doğru kodu seçmekte dikkat etmelidir. Beyanname bildirirken yapılan eksik kod veya yanlışta cezalar işletme sahiplerine kesiliyor ve ödemek zorunda kılınmakta.


 

 

 

 



Son Güncelleme: 06.09.2020 23:09
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