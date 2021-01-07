Ekonomiye milyon dolarlık katkı sağlayan Cumhuriyet altını oldu

Türkiye 2020 yılında büyük bir rekora imzasını attı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa görülen olayda 42 ton altın üreterek, üretilen altın oranı ile birlikte ekonomiye katkısı 2,4 milyar dolar oldu. 2019 yılına göre %123 artış göstererek 25,2 milyar dolarlık altın ithal edilmiştir.

“Bu yerin altında kalsın, biz ithal edelim.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez altın ihtiyacını sağlamak dışında cari açığı önemli ölçüde azalttığını belirterek istihdamı arttırmanın hedeflerinin arasında olduğunu belirtti. Bakan Dönmez: “Kendi kaynağımız varken, “bu yerin altında kalsın biz ithal edelim” diyenlere kulak asamayız'' ifadelerine kullandı.

Türkiye’de mevcut 18 altın madenin olduğunu aktaran Bakan Dönmez bu rakamın 20 olacağını duyurdu. Madenlerin çevreye zarar verdiğini söyleyen vatandaşlara ise ideolojik muhalefet yapıldığını belirterek Dönmez: “Son zamanlarda bazı çevreler tarafından asılsız, bilimsellikten uzak ve yalan, yanlış bilgilerle altın madenciliğine karşı ideolojik bir muhalefet yapıldığının farkındayız.” dedi. Altın madenciliğin de diğer Karadeniz’de bulunan rezerv oranı ve yenilebilir enerji kaynağı gibi altın madenciliğinin de aynı diğerleri gibi değerli olduğundan bahsetti.