Ekonomik reform paketi nedir? Reform paketi 2021 Mart ayında açıklanacak mı? Ekonomik reform paketinde neler var?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik reform paketi hakkında açıklamalarının ardından son dakika olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan paket hakkında önemli ayrıntılarda bulundu. Resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak vatandaş ile paylaşan Elvan, ekonomik reform çalışmalarında sona gelindiğini söyledi. Detayların mart ayının ikinci haftasında Cumhurbaşkanının ayrıntılı şekilde kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.

Ekonomik reform paketinde neler var?

Reform kapsamında özellikle borçlar kanununda değişiklik yapılacağı ve düzenleyici, denetleyici kurumların yapıları hakkında tekrardan ele alınması ve hacizlerin gözden geçirilmesi beklenmektedir.

Elvan paylaştığı yazıda makroekonomik istikrar politikalarını ve yapısal politikaları içeren "ekonomik reform" çalışmalarında sona geldiklerini bildirdi. Detayların Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacağını söyleyen Bakan Lütfi Elvan, mülkiyet hakkı ve yatırım izin süreçleri gibi konuların Meclis’e sunulduğunu belirtti. Ticari uyuşmazlık yerini mahkeme yerine arabuluculuk olması gerektiğini savunarak çevre, imar gibi alanlar hakkında mahkemeler kurulacağı duyuruldu.