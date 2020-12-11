Ekonomide cari açık nedir, ne demektir? Türkiye'de cari açık 2020'de ne kadar oldu?

Evdeki hesap çarşıya uymazsa! Ülke ekonomisi için önem taşıyan bu ticari kavramı eskiler böyle özetleyebilirmiş. Eğer bir ülke ihracından çok ithalat masrafı yapıyorsa burada oluşacak borçlanmaya cari açık denir. Ülke kendi topraklarında ürettiğinden yani ihraç ettiği mallardan daha fazlasını dışarıdan alıyorsa yani ihraç ediyorsa bu da ülke ekonomisine dış borç olarak yansır.

Özellik covid-19 ile sarsılan global ekonomi düşünülürse dolar artışı Türkiye’ nin cari açıklarını oldukça hayati kılıyor.

Seyahat net gelirleri 2019’ a göre 1 milyar 931 milyon dolar azalarak 1 milyar 335 milyon dolara düştü.

TÜRKİYE’ NİN CARİ AÇIĞI NE KADAR?

2019 yılında 2 milyar 737 milyon dolar fazla veren ekim ayı, 2020 yılının 273 milyon dolar açık verdiği görülüyor.

Merkez Bankası'nın verileri 12 aylık cari açığın 33 milyar 795 milyon dolara yükseldiğini söylüyor!

Dış ticaret açığı 2019’ a rakamlarına göre 514 milyon dolar artış göstererek 1 milyar 267 milyon dolara yükselmiş, net girişler ise 2019’ a göre 2 milyar 891 milyon dolar azalarak 1 milyar 576 milyon dolara düşmüştür.