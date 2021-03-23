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Ekonomi Reform Paketinde hangi maddeler var? Ekonomi reform paketi ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı tarafından 23 Mart tarihinde açıklanan Ekonomi Reform Paketi Takvimi ile hayata geçirilmesi amaçlanan reformların tarihleri de belirlenip izlenecek yol netleşmiştir. Peki Ekonomi Reform Paketinde hangi maddeler var? Ekonomi reform paketi ne zaman çıkacak? detaylar haberimizde yer almaktadır.

23 Mart 2021 Salı 23:56
Ekonomi Reform Paketinde hangi maddeler var? Ekonomi reform paketi ne zaman çıkacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Mart 2021 tarihinde açıklanan ekonomiye yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeye yönelik Ekonomi Reformları Eylem Planı'nda izlenecek yol belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabında 23 Mart tarihinde yaptığı açıklamada Ekonomi Reformlarının takvimini tamamladıklarını ve bu takvime Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın intenet sitesinden ulaşılabilineceğini söyledi. 

 

Ekonomi Reform Paketinde hangi maddeler var?

Ekonomi Reform Paketi Takvimi; Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi olmak üzere 10 başlık altında toplanan ana eylemden oluşmaktadır. Ekonomi Reform Paketi Takvimine göre, tüm bu eylemlerin, 2023 yılının mart ayına kadar tamamlanması tahmin edilmektedir.

 

Ekonomi Reform Paketi'nin detayları nelerdir?

  • Verimli olmayan döner sermaye kapatılacak
Meclisin bütçe hakkının kapsamını genişletirken, şeffaflık ve hesap verebilirlik artırılacaktır. Döner sermayeler gözden geçirilecek, verimli olmayanlar kapatılacaktır ve diğerlerin de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alınacaktır.
  • Kamuda taşıt alımına kısıtlama 
Bütçe dışında olan ihtiyaçlar acil olmadıkça kısıtlanacaktır. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması gibi harcamalara sınırlama getirilecektir.
  •  TL cinsinden borçlanmaya öncelik
Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payı düşürülecektir. Ağırlıklı olarak TL ile borçlanılacak, Türk Lirası cinsi senetler kullanılacaktır.
  •  850 Bin esnafa vergi muafiyeti
Basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tonacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulacaktır. Beyan yükümlülükleri kaldırılacaktır.
  •  Dijital vergi dairesi uygulaması
7 gün 24 saat çalışacak Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulaması başlatılacaktır. Elektronik defter uygulaması ile vergi kayıpları ortadan kaldırılacaktır.
  •  Kamu ihlalleri için dijital sistem
Kamu alım ihalelerinde dijital sisteme geçilecektir. Kamu alımlarında yerli ürünlere yönlendirme yapılacak. İthal ürün kullanımının azaltılması için merkezi izleme sistemi kurulacaktır.
  •  Gıda fiyatlarını takip için erken uyarı sistemi
Hedef, tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmadır. Gıda Komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi kurulacaktır. 
  • Çiftçilere yönelik dijital tarım pazarı
Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandıracak mekanizmalar geliştirilmektedir. Erken uyarı sistemi üzerinden özellikle üretim, toptan ve perakende aşamasında gıda zincirinin tamamı anlık olarak takip edilerek raporlanacaktır. Anlık veri akışı sayesinde karar alma hızı artacaktır. Dijital Tarım Pazarı sayesinde her ölçekteki çiftçi, ürünü için pazar bulabilecektir. Fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizması oluşturulmaktadır.
  • Dijital para için hukuki ve teknolojik altyapı 
Dijital paranın ekonomik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atılmaktadır. Reel sektör şirketlerimiz için tahvil fonu kuruluyor. Bu fon şirketlerimize güvence sağlayacaktır.
  • 18 yaş altına BES imkânı
Bireysel emeklilik sistemini çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırılıyor. 18 yaş altının bireysel emeklilik sistemine girişini engelleyen noktaları ortadan kaldırılıyor.
  • Genç girişimciler için kitle fonlaması platformu
Genç girişimciler için de çok önemli bir adım atılmaktadır. Kitle fonlaması platformları hayata geçirilecektir.
  • Sağlık ve yazılım endüstrileri kuruluyor
Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacaktır. Stratejik malzemelerin rekabetçi bir şekilde üretilmesi ve geliştirilmesi bu başkanlık çatısı altında yürütülecektir. Benzer şekilde Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olacak Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı da kurulacaktır.
  • İlave istihdam için ilk 6 ay ödemesiz kredi
Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için ilave İstihdama Finansman Desteği adıyla yeni destek modeli getirilmiştir. Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilir.
  • Kamu görevlilerine yönetimde tek bir görev
Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları dışında, en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabilecektir.
  • Piyasa denetim ve gözetim kurumu
Tüketicinin korunması, kayıtlılığın artması ve piyasada haksız rekabetin etkin bir biçimde önlenmesi amacıyla bağımsız bir Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacaktır.


Son Güncelleme: 23.03.2021 23:56
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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Reform PaketiRecep Tayyip Erdoğan
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