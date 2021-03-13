Ekonomi Reform Paketi maddeleri neler? Kobi ve esnaflar için ekonomik reform paketinde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni ekonomi reform paketine ilişkin detayları açıkladı. Ekonomi reform paketinin içerisinde vergi gelirleri, akaryakıt kaçakçılığı ve birçok alanda düzenlemelere yer verildi.

Yeni düzenlemeye göre meclis bütçe hakları genişletildi. Döner sermayeler yeniden değerlendirilecek ve verimli olmayanlar kapatılacak. Diğer döner sermayeler ise kademeli olarak merkezi yönetim bütçesi yani meclis denetimine alınacak.

Düzenlemede ihtiyaç olmaması halinde kamuda taşıt alımı veya kiralanmasının önüne geçilecek. Borç stoklarında da döviz cinsi borçlanma azaltılıp daha çok TL üzerinden borçlanma yapılacak.

850 bin esnafa vergi muafiyeti

Düzenleme kapsamında küçük esnafa da müjdeli haber verildi. Düzenleme kapsamında basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tonacı gibi 850 bin küçük esnaftan gelir vergisi alınmayacak.

Düzenleme kapsamında dijital çağa ayak uydurulacak ve Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulaması hayata geçirilecek. Bu şekilde vergi kayıplarının da önüne geçilmiş olacak.

Kamu alımlarında yerli ürünlerin alımı arttırılacak ve ithal ürünlerin kullanılması azaltılacak. Bu kapsamda da kamu alım ihaleleri dijital şekilde gerçekleştirilecek.

Artan gıda fiyatlarına karşı da yeni düzenlemede yenilikler yer alıyor. Tek haneli enflasyon oranlarına ulaşmayı hedef alan düzenleme kapsamında gıda komitesinin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir erken uyarı sistemi hazırlanacak.

Çiftçiler de dijitalleşecek

Ekonomi reform paketi kapsamında tarlada hallerde kalan meyve ve sebzeler piyasaya yeniden kazandırılmak üzere mekanizmalarla yönlendirilecek. Kurulacak erken uyarı sistemi sayesinde özellikle üretim, toptan ve perakende aşamasında gıda zinciri anık olarak takip edilip raporlanacak. Veri akışı anlık şekilde aktarılacak ve hızlı karar alınabilecek. Dijital Tarım Pazarı uygulaması sayesinde her ölçekten çiftçi, ürünlerine Pazar bulabilecek.

Dijital para kullanımın artmasına karşın ekonomi reform paketinde de düzenlemelere yer verildi. Bu kapsamında Reel sektör şirketlerimiz için tahvil fonu kurulacak. Bu fon şirketlerimize güvence sağlayacak.

18 yaş altındaki kişilerinde bireysel emeklilik için karşısında engel olan noktalar kaldırılacak. Genç girişimcilere kitle fonlama platformlarıyla destek verilecek.

Sağlık alanında da yenilikler yolda

Ekonomi refah paketi kapsamında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulacak. Bu kurulla birlikte stratejik olarak üretimi önemli olan malzemelerin üretilmesi ve geliştirilmesi sağlanacak. Buna benzer bir uygulamada Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı adı altında kurulacak.

Kamu görevlileri kendi kadroları ve pozisyonları dışında en fazla bir kurum denetimi veya bünyesinde görev alacak. Tüketicinin korunması adına ise kayıtların artması, piyasada haksız rekabetin önüne geçmek için Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak.