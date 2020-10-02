Ekim ayı itibari ile en ucuz sıfır araç fiyat listesi!

Otomotiv devleri pandemi nedeni ile fabrikalarını kapatırken Haziran ayı ile birlikte dünyada normalleşme süreci dikkat çekti. Dünya genelinde uygulanan normalleşme sürecinde fabrikalarda tekrar araç üretimi başlanırken piyasanın sürekli hareket halinde olması ve araç fiyatlarında ki artışlar sonrasında vatandaşlar güncel araba fiyatlarını araştırmaya başladı.

Ekim ayı itibari ile geçerli olacak en ucuz araba fiyat listesi