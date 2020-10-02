Ekim ayı itibari ile en ucuz sıfır araç fiyat listesi!

Otomotiv devleri pandemi nedeni ile fabrikalarını kapatırken Haziran ayı ile birlikte dünyada normalleşme süreci dikkat çekti. Dünya genelinde uygulanan normalleşme sürecinde fabrikalarda tekrar araç üretimi başlanırken piyasanın sürekli hareket halinde olması ve araç fiyatlarında ki artışlar sonrasında vatandaşlar güncel araba fiyatlarını araştırmaya başladı.
Ekim ayı itibari ile geçerli olacak en ucuz araba fiyat listesi
- Audi A3 Sportback 373.141 TL
- Alfa Romeo Giulietta 349.650 TL
- Mercedes A Serisi 347.400 TL
- Honda Civic Sedan 220.100 TL
- Seat Ibiza 185.000 TL
- Peugeot 301 184.000 TL
- Citroen C Elysee 179.000 TL
- Toyota Corolla 166.800 TL
- Volkswagen Polo 165.900 TL
- Mitsubishi Space Star 159.850 TL
- Opel Corsa 159.400 TL
- Dacia Sandero 144.900 TL
- Renault Symbol 134.900 TL
- Fiat Egea 110.900 TL
Son Güncelleme: 02.10.2020 21:57