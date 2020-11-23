Efsane Cuma indirimleri hangi markalarda var? Black Cuma indirim günlerine katılan firmalar

Black Cuma olarak adlandırılan ve dünya genelinde alışveriş çılgınlığının yaşandığı Efsane Cuma’ya sayılı günler kaldı. Türkiye’de hangi mağazaların indirim yapacağı araştırmaları devam ederken pandemi nedeni ile alışveriş merkezine gidemeyen pek çok kişi intenet üzerinden online olarak alışveriş yapmayı düşünüyor.

Alışveriş mağazalarının hepsinin online olarak bulunduğu Hepsiburada.com, Trendyol, N11 ve GittiGidiyor gibi siteler Efsane Cuma indirimleri duyurmaya devam ediyor.

Ticaret Bakanlığından Efsane Cuma indirimleri ile ilgili açıklama

Bunlara ek olarak kendi intenet sitesi olan MediaMarkt ve Teknosa gibi mağazalarda teknoloji ürünlerde indirim yapmaya başladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Efsane Cuma, Şahane Cuma, Süper Cuma gibi indirim isimlerinin kullanıldığı ve geniş bir yelpazeye sahip mağazaların ürünlerinde ki indirimler ile ilgili tüketicileri uyaran Bakanlık, yapılacak alışverişlerde SSL sertifikası, 3D security veya Sanal Kart olmayan sitelerden alışveriş yapılmaması konusunda dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Açıklamada belirtilenlerin önemli olduğu belirtilirken aynı zamanda, ‘Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından ayrıca özel indirim günlerine ilişkin olarak resen incelemeler başlatılmıştır. Mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak hak kaybına uğrayan tüketicilerimizin uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alınarak Tüketici Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir.’ açıklamalarına da yer verildi.