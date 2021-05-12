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E-ticarete esnek uygulamalar getiriliyor

E-ticaret taşımalarına esnek uygulamalar getiriliyor. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre e-ticaret şirketleri ve bu şirketlerle çalışan firmalara gerekli alan ve mesleki yeterlilik koşullarının aranmaması konusunda esnetilme yapıldı. İşte detaylar…

12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:56
E-ticarete esnek uygulamalar getiriliyor
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Salgın, gerginlik, kriz gibi olağanüstü durumlarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yaptırım konusunda birçok yetkileri bulunuyordu. Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre bu yaptırımlar kapsamında bakanlığın esneklik sağlamasına yönelik bazı yetkilerinde genişletilme yapıldı. Buna göre e-ticaret yapan ve bu firmalara hizmet sağlayan diğer firmalara olması gereken alan ve mesleki yeterlilik belgesinin aranmamasına yönelik esneklik gelirken, yetki belgesi ücretlerinde ise %50 indirim yapılması karara bağlandı.

İntenet Üzerinden Bilet Satışı Yapanlar Firma Tarafından Sınırlandırılmayacak

Öğrenci taşıyan şirketler, D4 Yetki Belgesi’ne sahip olan firmaların kent içindeki yolcu toplama noktası  konusunda sayı sınırına takılmayacak. F1 ve F2 yetki belgesiyle sadece intenet aracılığı ile yapılan yolcu taşımacılığı hizmeti veren firmalar, firmalarla yapılan sözleşmeler konusunda herhangi bir şekilde sınırlandırılmayacak. Fakat bu firmaların yetki belgesi bedelleri güncel olanın 10 misli olacak.

Kargo Firmaları İçin Koşullar Esnetildi

E-ticaret nedeniyle kurulan kargo şirketleri ve diğer kargo şirketleri 1 birim araç şartı dışında mevcut esnetilmelerden yararlanabilecek.

 

E-devlet aracılığı ile yapıla her işleme %1 ile %5 oranları arasında indirim yapılacak.


Son Güncelleme: 12.05.2021 18:56
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Anahtar Kelimeler:
Karayolu Taşıma YönetmeliğiUlaştırma Ve Altyapı BakanlığıE-ticaret
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