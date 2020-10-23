E-Ticaret uygulanan vergiler nelerdir?

Kurumsal veya bireysel olarak ürün satışlarını e-ticaret aracılığı ile yapanların belirli bir vergi ödemeleri zorunludur. Satış yapan ürün sahibi ile ürünü alacak olan kişinin bir araya, karşı karşıya gelmediği durumlarda işlenen satışların vergilerinin ödenmesi ve fatura kesiminin yapılması zorunludur. Şayet ürün fatura kesimi olmadan yapıldı ise tespit edilecek ve vergi kaçırma suçundan satıcı yargılanacaktır. Son dönemlerde covid-19 pandemisi nedeni ile ev üzerinden çalışanlar içinde bu vergiler geçerlidir. E- ticaret sisteminden yararlananlar vergi ödemek için zorunlu olduklarından dolayı vergilerini ödeme zamanları da bir hayli önemlidir. Vergi zamanlamaları ise covid öncesi normal sürelerdeki gibidir. Ödenen tutarın yanında Sosyal Güvenlik Kurumlarının istediği bildirilerinde yapılması zorunludur. Kurumsal veya bireysel çalışmalarda kesinlikle Sosyal Güvenlik Kurumları ve Bağkura girişlerini yapmalı ve aylık olarak belirlenen vergilendirme gibi ödemeleri zamanında yerine getirmelidir. Eğer bir işveren pozisyonunda ise iş verdiği bireyinde gerekli SGK ve benzeri işlerinin yapılması gerekmektedir evden çalışan kimselerin de SGK işlemleri normal dönemde olduğu gibidir ve sigorta yapılmayan çalışan tespiti yapıldığı taktirde yasal işlemler başlatılır. SGK ücretlerinden başka olarak KDV, 30 günlük olarak bildirilmelidir, sonraki aylarda ise 24’üncü gününe kadar bildirilip ödemesinin ayın 26’ncı gününü geçmemelidir. Damga ücreti ise her 30 günde bir bildirilmeli ve oda 26’ncı gününe kadar ücreti karşılanmalıdır. Geçici adlı vergi ise 90 günde bir bildirilmelidir sonrasında gelen ayın 14’ncü gününe kadar bildirilmesi ayın 17’nci gününde ise ücreti karşılanmalıdır. Kurumlar vergisi senede bir kez bildirilmelidir ve dönem sonunun sonrası aylardan 4’üncü olmak üzere 25’ine kadar ücret karşılanmalıdır. Eğer kişi veya kuruma tanımlanan vergiler ödenmez ise öncelikle gecikme faizi, vergi borcu gibi yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu yaptırımların ödenmemesinin karşılığında veya borcun çok yüksek olması taktirinde kişi veya kurumların banka hesapları engellenir. Kamu ihalelerinde ise borcun olmaması zorunludur yani e-Ticaret için yoğun önlemler alınmakta bu yüzden vergiler ödenmelidir.