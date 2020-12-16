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E-Faturanın avantajları nedir? E-Fatura sistemine nasıl geçilir?

E-Faturanın avantajları nedir? E-Fatura sistemine nasıl geçilir? haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 16 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizde E-Faturanın avantajları nedir? E-Fatura sistemine nasıl geçilir? ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

16 Aralık 2020 Çarşamba 15:18
E-Faturanın avantajları nedir? E-Fatura sistemine nasıl geçilir?
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Elektronik sistemler artık hayatın her noktasında yer alıyor. E-Fatura sistemiyle artık faturalarda elektronik olarak bildirilebilecek. E-Fatura sisteminin başlıca amacı zaman ve paradan tasarruf etmek olup aynı zamanda çevreyi korumaktır.

E-Fatura nedir?

E-Fatura intenet ortamı üzerinden faturaların bildirildiği sistemdir. Bu sistemin en büyük avantajı kağıt ve baskı masrafının olmamasıdır. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte kurulan sistem sayesinde artık matbu faturaların yerini e-Fatura alacak. Birçok şirket ve işyeri bu sisteme geçmeye başladı.

E-Faturanın avantajları nedir?

E-Faturanın avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Kağıt ve mürekkep masrafından kurtulmak,
  • Kargo masrafından kurtulmak,
  • Elektronik ortamda işlemlerin daha hızlı olması nedeniyle zamandan tasarruf etmek,
  • Elektronik sistemde tüm verilerin kaydolması,
  • Sistemde her şeyin otomatik olması hata payını azaltıyor.

Tüm bunların sonucunda e-Fatura ile baskı, postalama ve arşivleme gibi işlemler için ödeme yapılmazken, kağıt kullanılmaması da çevre dostudur.

E-Faturanın dezavantajları nelerdir?

E-Fatura sistemine geçen firmaların mali mühür bulundurmalı gerekir. Ancak şahıs şirketleri için bu zorunluluk yoktur. Ayrıca e-Fatura sistemine katılanlar bu sistemden çıkamazlar ve ayda en fazla 500 fatura işlemi yapılabilirken ek ücret ödemeden sistemdeki diğer modüller kullanılamaz.

E-Fatura sistemine nasıl geçilir?

İlk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı resmi sitesine giriş yapın. Ardından karşınıza çıkan başvuru formunu doldurun. Başvuru formunun doldurup gönder tuşuna bastıktan kısa süre sonra işleminiz gerçekleşecektir.



Son Güncelleme: 16.12.2020 15:18
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Anahtar Kelimeler:
Gelir İdaresi BaşkanlığıE-Fatura
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