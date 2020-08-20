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e-Devlet'ten başvuruda bulunan vatandaşlar faizsiz kredi alabilecek

Kooperatif kredilerine e-Devlet'ten başvuruda bulunan vatandaşlar faizsiz kredi alabilecek. İhtiyaç sahiplerine yapılan iyileştirmelerle sıfır faizli ödeme fırsatı tanınacak.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:38
e-Devlet'ten başvuruda bulunan vatandaşlar faizsiz kredi alabilecek
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Kooperatif ve kooperatif kredilerindeki faiz oranlarının kaldırılmasına karar verildi. Taksitlerin faizsiz ertelenebilmesi olanağı da getirilirken yapılan iyileştirmeler çerçevesinde krediler daha kolay kullandırılacak ve faizsiz olması ödeme noktasında daha rahat plan oluşturacak.

Orman köylüsü için yapılacak iyileştirmeler ve yönetmelikte maddelerin anlaşılabilir hale gelip yürürlükteki mevzuatla yönetmelik arasında uyumsuzlukların giderilebilmesi amacıyla yönetmelikte yeniden değişiklik yapılması gerektiği üzerinde mutabakat sağlandı.

Faizsiz kredi detayları nelerdir?


Olası doğal afet halinde orman köylüsünün kullandığı kredilerde faizsiz erteleme olanağı sağlandı.

Kredi kullandırılan orman köylüleri kabul edilebilecek düzeydeki nedenle krediden vazgeçebilmesi şansı tanınmaktadır.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Orman köyünde yaşamakta olan gazilerle şehidin dul – yetimleri, anne ve baba ile kardeşlerin kuraya tabii tutulmaksızın kredilerden yararlanabilmesi olanağı sağlanmaktadır.



Son Güncelleme: 20.08.2020 16:38
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Sıfır Faizli Kredi
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