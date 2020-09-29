e-Devlet üzerinden ikinci ödemeler başladı! Başvuran vatandaşlara geri ödemesiz yardım!

Pandemi nedeni ile bozulan ekonomik düzenin tekrar canlanması için devlet yardım yapmaya devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamalar ile birlikte yardımlar yapılmaya devam ederken e-Devlet üzerinden geri ödemesiz nakit alışları devam ediyor.

Biz Bize Yeteriz Türkiye’m Kampanyası ile toplanan yardımlar dağıtılmaya devam ediyor

Pandeminin başında yapılan düzenlene kampanyalar ile toplanan paralar 1.000 TL olarak dağıtılmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen yardım dağıtımları 3. Faz ile devam ediyor.

1.000 TL pandemi yardımları 4. Faz ödemeleri ne zaman başlayacak?

Aile Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘Yaklaşık 3.000 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından aylık 1.000 TL ödeme yapılıyor. Bugüne kadar 6 ödeme ile toplam 17 milyon 898 milyon TL yardım yapıldı. Biz Bize Yeteriz kampanyasında toplanan paraların yüzde 90’ı da ihtiyaç sahiplerine aktarıldı.’

4. faz ödemelerinin ne zaman başlayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken vatandaşlar halen 3. Faz ödemeleri için başvuru yapıyor.

e-Devlet üzerinden 1.000 TL yardım başvuru sorgulama ve başvuru ekranı

e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda başvuru yapmayan pek çok kişi e-Devlet üzerinden nasıl başvuru yapabileceklerini merak ediyor.

PTT şubeleri üzerinden yardımlar yapılmaya devam ederken 1.000 TL sosyal yardımların 3. Faz ödemeleri ile devam ediyor. İlk 3 fazdan yardım alamayan vatandaşlar halen başvurularını yaparken 4. Faz ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor.