E- devlet sosyal yardım başvuruları son kez ödenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, korona virüs salgını nedeniyle çalışamayan ekonomik zorluk çeken vatandaşlara para yardımı yapmaya devam ediyor. Pandeminin başlamasından bu yana milyonlarca vatandaşa ödenen pandemi sosyal yardım desteği 2021 Haziran ayında da verilecek. Bakanlık yeni yapılan pandemi sosyal yardım başvurularının değerlendirildiklerini ve başvuru yapan vatandaşların hesaplarına ödemelerin yapılacağını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya ek olarak verilen para yardımının miktarında artış olacağı da bildirildi.

1.100 TL sosyal yardım başvurusu şartları nelerdir?

1.100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Pandemi dönemi verilen sosyal yardıma başvurmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını neler olduğunu araştırmaya başladı. Aynı haneden yapılan başvurularda sadece bir kişiye pandemi sosyal yardım desteği verilebiliyor. Ayrıca pandemi sosyal destek programı kapsamında daha önce para yardımı alan, 5510 sayılı kanunun 4a maddesi kapsamında memur olarak görev yapanlar, SGK kapsamında aylık alanlar ve işsizlik ödeneği alan vatandaşlar pandemi sosyal yardım desteğinden yararlanamayacak.

Sosyal yardım başvurusu e- devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşlar TC kimlik numaralarının son hanelerine göre belirlenen günlerde sistem üzerinden başvuruşlarını gerçekleştirebiliyor. TC kimlik numarasının sonu 0 olanlar Pazartesi, 2 olanlar Salı, 4 olanlar Çarşamba, 6 alanlar Perşembe ve 8 olanlar Cuma günlerinde başvurularını gerçekleştirebilecekler. Ayrıca hafta sonları vatandaşlar TC numarasının son hanesini fark etmeksizin e-devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler.

Pandemi sosyal yardım ödemeleri nasıl gerçekleşiyor?

Pandemi sosyal destek yardımına hak kazananlar e-devlet üzerinden ‘başvurularım listesi’ üzerinden sorgulama yaparak öğrenebilecekler. 1.100TL’lik pandemi sosyal yardım parası alamaya hak kazananlar başvuru esnasından bildirdikleri hesap numaralarına para yatışı gerçekleştirilecek. Hesap iban numarası yanlış ise vatandaşlar PTT üzerinden pandemi sosyal yardım ödemelerin alabilecekler.