İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
Son Dakika
SGK ve Bağ Kur ve...

e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2021

e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 5 Ocak Salı günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 02:23
e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2021
Takip Et:

Gelişen teknoloji ile birlikte artık e-Devlet sistemi üzerinden SGK borçlanma başvurusu yapılabilmektedir. Sisteme yeni eklenen hizmetle bundan böyle SSK, Bağkur, doğum borçlanması ve askerlik borçlanması başvurularınızı kuruma gitmeden online olarak gerçekleştirebileceksiniz.

Askerlik borçlanması e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?

e-Devlet sistemi üzerinden askerlik borçlanması başvurusunda bulunabilmek için ilk olarak T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir. Sistemde SGK bölümüne geldikten sonra;

-SSK için 4a Askerlik Borçlanması Başvurusu menüsünden,

-Bağkur için 4b Askerlik Borçlanması Başvurusu menüsünden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Askerlik borçlanması başvurusu ne zaman sonuçlanır?

Sistem üzerinden borçlanma başvurusu yapıldıktan sonra ilgili belge SGK ekranına düşmektedir. Borçlanma işlemi tamamlandıktan sonra borçlu kişiye tebligat gönderilir. Tebligat alındıktan sonra ise borcun 1 ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Doğum borçlanması e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?

e-Devlet sistemi üzerinden doğum borçlanması başvurusu yapabilmek için T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmalısınız. Sonrasında işlemler şu şekildedir;

-Sisteme giriş yaptıktan sonra SGK bölümüne girilir,

-SSK için 4a Doğum Borçlanması Başvurusu,

-Bağkur için ise 4b Doğum Borçlanması Başvurusu menülerine girilerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Doğum borçlanması şartları nelerdir?

Doğum borçlanma başvurusunu doğum yapmadan önce sigortalı, bağkurlu olarak çalışmış ve doğumdan sonraki 24 ay süresince prim ödemesi yapılmamış kadınlar yapabilmektedir. Doğum borçlanması 3 çocuğa kadar toplamda 2160 güne kadar yapılabilmektedir.

SGK borçlanma ödemesi nasıl yapılır?

SGK’ya olan borçlanmalarınızı tüm bankaların online kanalları aracılığıyla SGK Ödeme- SGK Borçlanma menüsü üzerinden yapabilirsiniz.



Son Güncelleme: 05.01.2021 02:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılı için kira zammı oranları belirlendi! Ocak ayın zamlı kira bedeli nasıl hesaplanır?
2021 yılı için kira zammı oranları belirlendi! Ocak ayın zamlı kira bedeli nasıl hesaplanır?
Alkollü içkilere vergi zammı! ÖTV yüzde 17.07 artırıldı
Alkollü içkilere vergi zammı! ÖTV yüzde 17.07 artırıldı
Milyonlarca memurun ocak zammı belli oldu! Öğretmen, polis, doktor, avukat ocak zammı maaşları ne kadar oldu?
Milyonlarca memurun ocak zammı belli oldu! Öğretmen, polis, doktor, avukat ocak zammı maaşları ne kadar oldu?
Memur ve emeklinin Ocak zammı belli oldu
Memur ve emeklinin Ocak zammı belli oldu
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu

Popüler Haberler

e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2021
Evlilikten sonra kimlik değiştirme süreci nasıl işler?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 5 Ocak 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Açıktan üniversiteye nasıl girilir? 2021 Açıktan üniversite okumak için gerekli şartlar neler?
Kadayıflı muhallebi için malzemeler yapım malzemeleri ve tarifi
MEB 2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Android cihazı root yapmak nedir, faydalı mıdır, zararlı mıdır?
Konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? 12 ay geri ödemesiz dönem kalktı mı? 5 Ocak 2021 Salı konut kredisi yeni faiz oranları
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 5 Ocak 2021 Salı 1 yıl erteleme ve 180 ay vade fırsatı
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu
Behzat Ç. 1. Bölüm nerede yayınlanacak? Behzat Ç'yi nasıl izlerim? Hangi kanalda
Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukur 3. sezon oyuncu kadrosuna takviye
Devlet faizsiz kredi müjdesini verdi!
Engelli pasaport işlemleri nelerdir? Engelliler için pasaport işlemleri ve fiyatları
Doğduğun Ev Kaderindir Cemile kimdir? Gerçek adı nedir? Elif Sönmez rol aldığı yapımlar
Mobbing nedir? Hangi davranışlar mobbing sayılır? Çalışanlar mobbing'e karşı neler yapabilir?
Star TV canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Ptt kargo kaç gün içinde gelir? 2021 Ptt kargo kaç iş gününde gelir
TV8 canlı yayın akışı 30 Aralık 2020 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
SGK'ya başvuruda bulunanlar bu destek ödemesinden faydalanıyor! İş göremezlik ödeneği şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.