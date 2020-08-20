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e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2020

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların doğum ya da askerlik gibi durumlarda işe ara vermesi durumunda SGK'ya borçlanma başvurusunda bulunması gerekmektedir. Günümüzde online olarak yapılabilen başvurular için e-Devlet üzerinden SGK borçlanma başvurusu nasıl yapılır sorusunu yanıtladık.

20 Ağustos 2020 Perşembe 14:05
e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2020
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Gelişen teknoloji ile birlikte artık e-Devlet sistemi üzerinden SGK borçlanma başvurusu yapılabilmektedir. Sisteme yeni eklenen hizmetle bundan böyle SSK, Bağkur, doğum borçlanması ve askerlik borçlanması başvurularınızı kuruma gitmeden online olarak gerçekleştirebileceksiniz.

Askerlik borçlanması e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?

e-Devlet sistemi üzerinden askerlik borçlanması başvurusunda bulunabilmek için ilk olarak T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yapmanız gerekmektedir. Sistemde SGK bölümüne geldikten sonra;

-SSK için 4a Askerlik Borçlanması Başvurusu menüsünden,

-Bağkur için 4b Askerlik Borçlanması Başvurusu menüsünden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Askerlik borçlanması başvurusu ne zaman sonuçlanır?

Sistem üzerinden borçlanma başvurusu yapıldıktan sonra ilgili belge SGK ekranına düşmektedir. Borçlanma işlemi tamamlandıktan sonra borçlu kişiye tebligat gönderilir. Tebligat alındıktan sonra ise borcun 1 ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

Doğum borçlanması e-Devlet üzerinden nasıl yapılır?


e-Devlet sistemi üzerinden doğum borçlanması başvurusu yapabilmek için T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmalısınız. Sonrasında işlemler şu şekildedir;

-Sisteme giriş yaptıktan sonra SGK bölümüne girilir,

-SSK için 4a Doğum Borçlanması Başvurusu,

-Bağkur için ise 4b Doğum Borçlanması Başvurusu menülerine girilerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Doğum borçlanması şartları nelerdir?

Doğum borçlanma başvurusunu doğum yapmadan önce sigortalı, bağkurlu olarak çalışmış ve doğumdan sonraki 24 ay süresince prim ödemesi yapılmamış kadınlar yapabilmektedir. Doğum borçlanması 3 çocuğa kadar toplamda 2160 güne kadar yapılabilmektedir.

SGK borçlanma ödemesi nasıl yapılır?

SGK’ya olan borçlanmalarınızı tüm bankaların online kanalları aracılığıyla SGK Ödeme- SGK Borçlanma menüsü üzerinden yapabilirsiniz.



Son Güncelleme: 20.08.2020 14:05
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