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E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları

E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 26.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

26 Ocak 2021 Salı 20:19
E-Devlet ile Sosyal Yardım Parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Sosyal yardım maddi destek başvuru şartları
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Hemen herkesin bildiği gibi 1 ay önce enflasyon oranları açıklandı. Memurlar için maaşın ne kadar olacağı duyurulurken pandemi sebebi ile yapılan sosyal ödemelere de artış gelmiş bulunuyor. Bunlara ek olarak pandemi ile alakasız konularda da sosyal yardım desteği artırıldı. Öneğin evde bakım yardımı, yaşlılık maaşı, engelli desteği vs. gibi konularda ödeme artışı meydana geldi. %5.75 oranındaki maaş artışı ile birlikte devletten sosyal destek alan insanlara müjdeli haber de gekdi. Devletten 962 lira ve 1561 lira arasında sosyal yardım kampanyası verilme ihtimalleri konuşuluyor.

İçinde bulunduğumuz son 180 günün enflasyon oranlarının belirlenmesiyle beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yılın son yarısına ilişkin maaş zamları da açıklanmış durumda. Yılın ilk yarısında 0.146061 olan katsayı, ikinci yarıda 0.154451 olarak belirlendi.

 

Engeli bulunan vatandaşlar ne kadar ödeme alacak?

Memurlara toplamda %5.75 yapılan zam ile beraber engelli maaşlarında da maaş ödemesi artışına gidildi. Henüz 18 yaşını doldurmayan ve minimum %40 engele sahip vatandaşlar adına aylık ödemeler zam sonucunda 567 lira oldu. Engelleri %70’in üzerinde olan bireyler için de ödemeler 805 lira iken zam ile 851 liraya kadar yükseldi.

Yaşlılık maaşındaki artış ne kadar?

65 yaşını geride bırakmış ve sosyal sigortası ya da sağlık güvencesi bulunmayan bireylere getirilen zam yılın ikinci yarısında belirlenen enflasyon oranlarına göre 39 lira oldu. Yaşlılık maaşı alan bireyler 672 lira değerinde yardım alırken şimdi bu yardım 711 lira değerinde.

Sosyal yardım kampanyalarına nasıl başvuru yapılır?

Vatandaşlar bu yardımdan faydalanmak istiyorlarsa ikamet ettikleri lokasyona göre bölgedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının yolunu tutmalıdırlar. Öneğin yaşlılık maaşı almak isteyen bireyler için sadece T.C kimlik isteniyor. Fakat eğer engeliniz bulunuyorsa ve yardım almak istiyorsanız sağlık raporuna ihtiyacınız olacaktır.

Bu desteklerden yararlanan kişilerin ikamet adreslerini değiştirmesi durumunda aldıkları ödemeler geçici olarak durur. Bireylerin yeni ikamet ettikleri adresten yine bir sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gidip hala ihtiyaçları olduğunu kanıtlamaları gerekmektedir.



Son Güncelleme: 26.01.2021 20:19
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