E devlet ile banka hesabı sorgulama nedir ve nasıl yapılır?

https://www.turkiye.gov.tr adresinden giriş yaptıktan sonra TBB veya devlet bankalarının adını arayarak sorgulama olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Ayrıca sorgulama işlemleri için ilave bazı yöntemler de bulunuyor. Bildiğiniz üzere E-Devlet, bir çok devlet kurumu için ortak hizmet veren bir dijital kapı. E-Devlette SGK işlemleri ekranına giriş yaptıktan sonra SGK hesap tanımlama sayfasından da sorgulama yapmak mümkün.

Elbette biz bu ekranı hesap tanımlamak için kullanmayacağız. Hesap tanımlama ekranına giriş yaptığımızda, E-Devlet hesabımıza kendi TC kimlik numaramız ile giriş yapmamız durumunda, bu TC kimlik ile adımıza açılan tüm banka hesaplarını da görmüş olacağız.

Çünkü SGK sistemi ödeme tanımlama işlemi yaparken yalnızca sizin adınıza açılmış olan banka hesaplarını gösterecektir.

Geldiğimiz son noktada vatandaşlar hangida hesabı olup olmadığının kontrolünü sağlayamamaktadır. Bankasayınızı öğrenmek artık çok kolay. E devlet bu noktada bireylere e devlet banka hesap sorgulama seçeneği ile banka hesap sayısı öğrenme hizmeti sunmaktadır. Banka Hesabı Sayısını Nasıl Öğrenebiliriz? Son dönemlerde bankalar vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak adına daha farklı ve ayrıntılı bir yol tercih etmektedirler. Hangi bankada hesabım var sorusu bireylerin zaman zaman aklına takılan bir soru haline gelmiştir. Bunun temel sebebi bireylerin bankalara hesap ücreti ödemelerinden kaynaklanıyor. Bankalar da aktif olan her hesap kullanıp kullanılmadığı ayırt edilmeksizin hesap işletim ücreti ödemesi almaktadır. Hesabınızı kapatmak için hesap sayınızı öğrenip daha sonra bu bilgilerle hesap kapama işleminizi tamamlayabilirsiniz. Aksi taktirde müşterisi olduğunuz banka hesabını kullanmıyorsanız tahsil edilmeyen hesap işletim ücreti ödenmediğinden bankaya borçlu oluyorsunuz ve hesaba para girişi olduğunda bu borç oradan tahsil ediliyor. Bu tarz sorunlar ile karşılaşmamak adına sürekli kullandığınız ve bildiğiniz bankalarda hesabınızın olması şiddetle önerilmektedir. Eylül 2013 Yasası Bankalarla Çalışmayı Kolaylaştırdı Eylül 2013 de çıkarılan yasadan sonra bankalar uzun süre kullanılmayan hesaplara; hesap işletim ücreti uygulamakta. Yani hesabınızı kullanıyorsanız hesap işletim ücreti kesilmemesi normal bir durum fakat tam tersi bir durumda bireyler farkında olmadan borç yüküne sahip oluyor. Kullanılmayan banka hesabı sorgulama seçeneği ise tamda bu noktada bize faydalı bir hizmet sağlıyor. Banka hesap sayınızı sorgulayabiliyor ve kullanıma kapatmak istediğiniz hesapları kolayca kullanıma kapatabiliyorsunuz. Kullanılmayan banka hesabınızı sorgulamak için e devlet üzerinden banka hesabı sorgulama seçeneği ile kolayca bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Hangi Bankada Hesabım Var? Hangi bankada hesabım var sorunun cevabı için bankaların müşteri hizmetlerini arayarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Düzenli olarak çalıştığınız bir banka varsa zaten hesabınızın olup olmadığı bilgisine sahipsinizdir. Bankalarda hesabınız olmadığını düşündüğünüz halde çeşitli mail veya mesajlar alıyorsanız yine müşteri temsilcisini arayarak sorgulatabiliyorsunuz ve aynı zamanda iletişim izinlerini değiştirerek size mesaj gelmesini engelleyebiliyorsunuz. Zaman içerisinde kullandığınız daha sonra kullanıma devam etmediğiniz tüm hesaplar için e devlet banka hesabı sorgulama kısmından kolayca erişim sağlayabiliyorsunuz. E Devlet İle Banka Hesabı Sorgulama Nasıl Yapılır? Öncelikle E devlet hesabınız var ise e devlet kullanıcı şifreniz ile hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Bu aşamayı tamamladıktan sonra aşağıdaki aşamaları takip ederek kolayca işleminizi tamamlayabilirsiniz.