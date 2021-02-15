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E-Devlet aracılığı ile yapılan 5 destek başvurusu ve şartları

Pandemi süreci nedeni ile vatandaşlar belirli kurumlardan sosyal yardım talebinde bulunuyor. Yapılan destekler sayesinde daha rahat günler geçirmeye çalışanlar için E-Devler sistemi üzerinden yapılan beş destek başvurusunu araştırdık.

15 Şubat 2021 Pazartesi 03:04
E-Devlet aracılığı ile yapılan 5 destek başvurusu ve şartları
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Destek başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar bu başvuruları nereden yapacaklarını merak ediyor. Bu konuda vatandaşlara kolaylık olması adına çoğu destek yardımı başvuruları e-devlet sistemi üzerinden yapılabiliyor.

E-devlet üzerinden destek başvurusu

Ekonomik sıkıntılar yaşayan, yoksulluk seviyesinde olan vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamayan vatandaşlar için hazırlanan başvuru türüdür. Destek başvurusu yapmak isteyenler bunun için ev geçindirmekte sıkıntı çekiyor olmalıdır.

Destek başvurusunda bulunmak isteyenler belirlenen şartları karşılamalıdır. Şartları karşılayan vatandaşlara ihtiyacı oldukları konularda maddi destek verilecektir.

Başvuru koşulları

  • Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşları tarafından bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesinin veya yakınlarının yanına verilebilecek çocuklar
  • Ekonomik yoksunluk neden ile desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar
  • Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeni ile, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler
  • Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanların çocukları ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları

Başvuruların değerlendirilmesi

Başvuru yapan aileler öncelikle atanan görevliler tarafından değerlendirilir. Aile hakkında tüm araştırmalar ve incelemeler yapıldıktan sonra gerçek anlamda ihtiyaç sahibi olarak belirlenenlere maddi destek sağlanacaktır. Başvuru sonucunda destek alma şartlarına uygun olmayan aileler ihtiyacı olan yardımlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yönlendirilirler.

E-devlet üzerinden alınacak beş destek başvurusu

E-devlet üzerinden yapılacak başvurularda aile desteği dışında pandemiden etkilenen esnaf için de destekler yer almaktadır. Bu destekler:

  • Esnaf ve Sanatkarlar gelir kaybı destek başvurusu
  • Esnaf ve Sanatkarlar kira destek başvurusu
  • Esnaf ve Sanatkarlar hibe destek başvurusu
  • İhtiyaç sahiplerinin Sosyal destek başvurusu
  • İhtiyaç sahiplerine 1000 TL pandemi destek başvurusu

 

 

 

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 03:04
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