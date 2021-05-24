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e-Devlet 3000 TL ve 5000 TL Esnaf Hibe Desteği başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaflara müjdelediği hibe desteğinin ayrıntıları belli oldu. Başvuru süreci başlayan e-devlet 3000 TL ve 5000 TL esnaf hibe desteği başvuru nasıl yapılır ile ilgili detaylı bilgi için haberimize göz atabilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:17
e-Devlet 3000 TL ve 5000 TL Esnaf Hibe Desteği başvurusu nasıl yapılır?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam kapanma sürecinde maddi açıdan zorluk çeken esnaflara hibe desteği verileceğini açıkladı. 25 Mayıs 2021’de esnaf hibe desteği başvuru süreci başlayacak. iki gruba ayrılan esnaflar 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği alacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ise başvuruların e-devlet sistemi üzerinden yapılacağını açıklamıştı.

Esnaf hibe desteği başvuru tarihleri ne zaman?

Esnaf hibe desteği başvuruları 25 Mayıs 2021’de başlayarak 1 ay boyunca devam edecek. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılacak.

Esnaf hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

İki grupta yapılacak esnaf hibe desteği başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı gününden itibaren e-devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı portalından yapılacak. Başvuru sırasında esnaflardan çeşitli belgeler talep edilecek. Şu an için başvuru sistemi açılmadı ancak sabah saatlerinden itibaren açılması bekleniyor.

Esnaf hibe desteğinden kimler faydalanacak?

Ticaret Bakanlığı resmi sitesinde esnaflara yönelik hibe desteği için şu ifadeler yer alıyor;

Buna göre, hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenen birinci grup için 5 bin lira ve ikinci grup için 3 bin lira olarak belirlendi.

Bu kapsamda, 5 bin lira ile desteklenecek birinci grupta aralarında kayak pistlerinin işletilmesi, sirkler, gösteri sanatları, nikah ve düğün salonu işletmecileri, kaplıca, SPA merkezleri, sinema filmi gösterimi, spor ve eğlence amaçlı spor hizmetleri, plaj alanlarının işletilmesi, eğlence parkları, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonları, kara yolu şehir içi ve şehirler arası havaalanı servisleri ile yolcu taşımacılığı, kantinler, kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti, intenet kafelerin faaliyetleri, şehir içi personel ve okul servisleri, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler gibi işletmelerin bulunduğu 35 ekonomik faaliyet yer alıyor.

Söz konusu kararlar doğrultusunda 3 bin lira hibeyle desteklenecek ikinci grupta da aralarında pizzacı, çeşitli eğitim kursları, çocuk kulüpleri, canlı tiyatro, opera, bale, müzikal, konser gibi yapımların sahnelenmesi, deniz ve kıyı sularında diğer yolcu taşımacılığı, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık, dövme ve piercing hizmetleri, kuru temizleme hizmetleri, çilingirlik, güzellik salonları, pastaneler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi gibi işletmelerin bulunduğu 304 ekonomik faaliyet bulunuyor.

Bakanlıkça belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan ekonomik faaliyetler Ticaret Bakanlığı intenet sitesinden görülebiliyor.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden faydalanılması, bu destek programından faydalanılmasına engel teşkil etmeyecek. Ticaret Bakanlığı, destek programının uygulanmasına ilişkin başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlere yönelik protokol yapılan kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek.

Destek başvuruları ve itirazlar elektronik ortamda "www.turkiye.gov.tr" intenet adresi üzerinden yapılacak.

Başvuruların uygun bulunması halinde ilgilinin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek. İlgilinin belirttiği banka hesabına aktarılamayan bedeller serbest ödeme yöntemiyle verilecek.

Esnaf hibe desteği nace kodları

Esnafların hibe desteğinden yararlanabilmeleri için NACE kodları gerekiyor. NACE kodu, işyerinin faaliyet alanını ve işyeri tehlike sınıfı bilgisini içeren koda verilen isimdir.

1.Grup: 5000 TL nace kodları

2. Grup: 3000 TL nace kodları


Son Güncelleme: 24.05.2021 18:17
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