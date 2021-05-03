E-devlet 1100 TL başvurusu nasıl yapılır? 1100 yardım başvuru sorgulama ekranı açıldı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma ve diğer desteklerle alakalı açıklamada bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada “2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 TL ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi. Peki, e-Devlet 1100 TL başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL yardım başvuru sorgulama ekranı açıldı mı? Detaylar haberimizin devamında.

1100 TL pandemi yardımından kaç kişi faydalanabiliyor?

Yaşanan pandemi döneminde ihtiyaç sahibi olan ailelerde büyük bir rahatlamaya neden olacak yardım ile alakalı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamada bulundu. Aile ve Sosyla Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamasında, "2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." İfadelerine yer verdi. Yanık, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de Tam Kapanma Sosyal Yardım Programıyla beraber yapılacağını belirtti.

Bu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından pandemi nedeni ile dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş olan ailelere yönelik, başvuru ihtiyacı olmadan yapılacağını belirten Derya Yanık, şu ifadelere yer verdi:

“Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılıyor?

Hak sahibi olunup olunmadığı nasıl anlaşılıyor?

Aynı dönem içinde ödemeleri yapılan 2022 sayılı kanun dahilindeki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleriyle beraber yapılacağını ifade eden Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet aracılığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait “Sosyal Yardım Sorgulama” başlığındaki kısımdan kontrol edilebileceğini de hatırlattı.

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği hali, e-Devlet aracılığıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait “Sosyal Yardım Sorgula” başlığının yer aldığı kısımdan hak sahipliği kontrolü sağlanabiliyor.

1100 TL sosyal yardım başvuruları nasıl yapılıyor?

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1100 TL yardım başvuruları, e-Devlet’e girerek kolay bir şekilde yapılıyor.

e-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Başvuru için T.C. kimlik numaranızın son hanesi dikkate alınarak;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvuru yapabiliyorsunuz.

Cumartesi ile pazar günlerinde de herhangi bir sınırlama olmayıp herkes başvurusunu yapabilmekte.

183 milyon lira ilave kaynak aktarması yapılacak

Bakanlık destek ödemelerinin, daha önceden e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi olan bireylerin banka hesap numaralarına, başvurularında banka hesaplarına dair bilgileri yer almayan vatandaşların da PTT kartlarına yapılacağı belirtildi. Banka hesap bilgisi ile PTT kartı olmayan vatandaşların ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı’na dek evlerine teslim edilecektir. Bakanlık, desteğin devamı adına aynı zamanda 183 milyon lira ilave kaynak aktarımı da yapacak.