İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...

E-devlet 1100 TL başvurusu nasıl yapılır? 1100 yardım başvuru sorgulama ekranı açıldı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma ve diğer destekler hakkında yaptığı açıklamada 2 milyon aileye 1100 TL yardım yapılacağını duyurdu. Peki, e-Devlet 1100 TL başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL yardım başvuru sorgulama ekranı açıldı mı? İşte merak edilen soruların yanıtı…

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:55
E-devlet 1100 TL başvurusu nasıl yapılır? 1100 yardım başvuru sorgulama ekranı açıldı mı?
Takip Et:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tam kapanma ve diğer desteklerle alakalı açıklamada bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada “2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 TL ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi. Peki, e-Devlet 1100 TL başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL yardım başvuru sorgulama ekranı açıldı mı? Detaylar haberimizin devamında.

1100 TL pandemi yardımından kaç kişi faydalanabiliyor?

Yaşanan pandemi döneminde ihtiyaç sahibi olan ailelerde büyük bir rahatlamaya neden olacak yardım ile alakalı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamada bulundu. Aile ve Sosyla Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamasında, "2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." İfadelerine yer verdi. Yanık, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de Tam Kapanma Sosyal Yardım Programıyla beraber yapılacağını belirtti.

Bu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından pandemi nedeni ile dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu belirlenmiş olan ailelere yönelik, başvuru ihtiyacı olmadan yapılacağını belirten Derya Yanık, şu ifadelere yer verdi:

“Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

1100 TL yardım başvurusu nasıl yapılıyor?

Aynı dönem içinde ödemeleri yapılan 2022 sayılı kanun dahilindeki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleriyle beraber yapılacağını ifade eden Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet aracılığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait “Sosyal Yardım Sorgulama” başlığındaki kısımdan kontrol edilebileceğini de hatırlattı.

Hak sahibi olunup olunmadığı nasıl anlaşılıyor?

Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği hali, e-Devlet aracılığıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait “Sosyal Yardım Sorgula” başlığının yer aldığı kısımdan hak sahipliği kontrolü sağlanabiliyor.

1100 TL sosyal yardım başvuruları nasıl yapılıyor?

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1100 TL yardım başvuruları, e-Devlet’e girerek kolay bir şekilde yapılıyor.

e-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Başvuru için T.C. kimlik numaranızın son hanesi dikkate alınarak;

      0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma günlerinde başvuru yapabiliyorsunuz.

Cumartesi ile pazar günlerinde de herhangi bir sınırlama olmayıp herkes başvurusunu yapabilmekte.

 

183 milyon lira ilave kaynak aktarması yapılacak

 

Bakanlık destek ödemelerinin, daha önceden e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi olan bireylerin banka hesap numaralarına, başvurularında banka hesaplarına dair bilgileri yer almayan vatandaşların da PTT kartlarına yapılacağı belirtildi. Banka hesap bilgisi ile PTT kartı olmayan vatandaşların ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı’na dek evlerine teslim edilecektir. Bakanlık, desteğin devamı adına aynı zamanda 183 milyon lira ilave kaynak aktarımı da yapacak.




Son Güncelleme: 03.05.2021 00:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
1100 TLBaşvurusuNasılYapılırBaşvuruSorgulamaEkranı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1100 TL başvuru şartları nelerdir, kimler pandemi yardımı alabilir?
1100 TL başvuru şartları nelerdir, kimler pandemi yardımı alabilir?
Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, ayın kaçında ödenecek? Ramazan Bayramında kimler bayram ikramiyesi alabilir?
Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, ayın kaçında ödenecek? Ramazan Bayramında kimler bayram ikramiyesi alabilir?
Evde bakım maaşları bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşları ödeme tarihi belli oldu mu?
Evde bakım maaşları bayramdan önce yatar mı? Evde bakım maaşları ödeme tarihi belli oldu mu?
1100 TL pandemi yardımı başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak, e-Devlet'ten mi?
1100 TL pandemi yardımı başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak, e-Devlet'ten mi?
Kalekim halka arz ne zaman başlayacak? Kalekim hisse fiyatı ne kadar olacak?
Kalekim halka arz ne zaman başlayacak? Kalekim hisse fiyatı ne kadar olacak?
Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelliler ve evde bakım maaşı alanlar ikramiye alabilecek mi?
Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelliler ve evde bakım maaşı alanlar ikramiye alabilecek mi?

Popüler Haberler

E-devlet 1100 TL başvurusu nasıl yapılır? 1100 yardım başvuru sorgulama ekranı açıldı mı?
2021 yılında devlet tarafından verilen maddi destekler açıklandı! Mayıs 2021 tarihinde yatırılacak destekler
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
1100 TL başvuru şartları nelerdir, kimler pandemi yardımı alabilir?
Erman Toroğlu'dan Fatih Terim yorumu
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Bayramı ne zaman ortaya çıkmıştır?
Hava Harp Okulu başvuru nasıl yapılır? 2021 MSÜ Hava Harp Okulu için gerekenler
2021 Milangaz tüp fiyatları ne kadar oldu?
Menajerimi Ara dizisi 24. bölüm tek parça izle - Star TV canlı yayın izle 2 Mayıs 2021 Pazar
Online emlak vergisi nasıl ödenir? 2021 E-devlet emlak vergisi sorgulama ve ödeme detayları
Hangi kanser hastaları malülen emekli olabilir? 2021 kanser hastaları için malulen emeklilik şartları
Marketlerin 17 günlük tam kapanmada çalışma saatleri ne? Marketler saat kaçta açılacak, kapanacak?
2021 Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?
Kırmızı Oda 36.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti TV 8
Fox Tv Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekimleri hangi il ve ilçede yapılıyor?
Kanal 7 canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Mayıs 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 3 Mayıs 2021 Pazartesi
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
4 Mayıs 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 4 Mayıs Salı at yarışı programı
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal D canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.