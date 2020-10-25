Düzce-Bolu-Karabük-Samsun hızlı tren hattı YHT projesi ne zaman açılacak?

Bir süredir üzerinde çalışılan Düzce-Bolu-Karabük-Samsun arasında yüksek hızlı tren hattı projesine ilişkin MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz açıklamalarda bulundu. Proje hakkında soru önergesi hazırlayan Yılmaz, soru önergesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun bu soruları cevaplamasını istedi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ümit Yılmaz, 19. Yüzyıldan itibaren dünyada başlayan demir yollarının gelişimi geçmişten günümüze gelişerek devam etmiştir ifadelerinde bulundu. Osmanlı’da başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte devam eden raylı sistem gelişimine devam edildiğini bildiren Yılmaz, bir ara sekteye uğrayan bu gelişimin tekrar kaldığı yerden devam etmesi adına çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu anlamda proje ve yatırımlara devam edilmesinin önemli olduğunu söyleyen Yılmaz, yatırımların devam etmesi gerektiğini vurguladı.

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz’ın soruları:

1- Karadeniz Bölgesi için planlanan bir raylı sistem projesi var mıdır?

2- Özellikle Batı Karadeniz bölgesinde bulunan maden yataklarının ve demirçelik sanayi ürünlerinin Marmara Bölgesindeki sanayi tesislerine taşınmasında raylı sistemlerin kullanılması planlanmakta midir?

3- Sakarya ili Arifiye ilçesinde bulunan YHT hattına bağlanacak bir Düzce-Bolu-Karabük-Samsun YHT hattı yapılması planlanmakta mıdır? Veya altenatif bir projeniz var mıdır?