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Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları 25 Aralık 2020 Cuma

Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 25 Aralık Cuma günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 04:48
Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları 25 Aralık 2020 Cuma
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Türkiye'de 1  haziranda başlayan normal hayata dönüş sürecinde ekonomik düzeyde düzenlemeler adına bazı destek paketleri planlandı. Konut kredisinden taşıt kredisine kadar birçok alanda fırsatlar sunmaya yönelik adımlar atıldı. Vatandaşlar ev sahibi fırsatı olma şansını yakaladı. Konut kredilerine olan ilginin bu kadar fazla olması konut satışlarında rekor kırılmasına neden oldu.

25 Aralık 2020 Cuma En düşük faiz oranları

Yaşanılan pandemi süreciyle birliikte faiz oranlarında düşüşler yaşandı. Kamu bankalarının da başını çektiği ayrıca katılım bankaları ve özel bankaların da katılımıyla birlikte başta 0 konutlarda ve ikinci el konutlarda kredi almak isteyen vatandaşlara dair düşük faizler verilmesine başlandı.

Kamu bankalarının faiz oranları şu şekilde oldu. Konut alımlarında 120 aya kadar vade sunan Kamu bankaları kampanyanın da dahil olduğu fırsatlarla konutlarda %1,49 ila %1,65 arası faiz oranı sunuyor.

Diğer bir seçenek katılım bankaları

Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım Bankaları vatandaşlara başka bir seçenek olarak konut kredilerinde %1.60 faiz oranıyla diğer kamu bankalarının yanında başka bir fırsat olarak görülüyor. Bunun yanında Türkiye Finans Katılım bankası tarafından %1.76 faiz oranıyla destek vermekte, Kuveyt Türk Katılım ise %1.62 faiz oranıyla imkan sunmaktadır.

Diğer bir seçenek özel bankalar

Başta uygun kredi oranları veren ING Bank %1.34 faiz oranıyla, Akbank %1.41 faiz oranıyla, İş Bankası ise %1.40 faiz oranı ile vatandaşlara finansman fırsatı sunuyor.



Son Güncelleme: 25.12.2020 04:48
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