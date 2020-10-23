İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün geldi! KPSS 2020 açıklandı mı?
KPSS lisans sonuçlarında beklenen gün...
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!

Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları 23 Ekim 2020 Cuma

Gündemde dikkat çeken Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları haberine ilişkin sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Yazar kadromuzun, en güncel ayrıntılarıyla kaleme aldığı Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları haberini 23.10.2020 tarihli yayınımızdan okuyabilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 14:04
Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları 23 Ekim 2020 Cuma
Takip Et:

Düşük faiz oranları sonrası pek çok vatandaş ya var olan konutunu yenilemek ya da ev sahibi olmak için, ihtiyaç kredisi çekerek acil ihtiyaçlarını tek seferde almak için ya da araçlarını alıp değiştirmek için kredi çekmek istiyor. Kredi çekerken de kendisi için en uygun bankayı bulmaya çalışıyor. Bankların verdiği kredi oranı bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor.

Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyen kiracılar ve yeni bir eve geçmek isteyen ev sahipleri için konut kredisi kampanyaları kamu bankaları ve özel bankalar tarafından sürekli olarak güncellenerek hazırlanmakta.

En uygun kredi veren bankalar 22 Ekim 2020

Pandemi sebebiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların imdadına bankalar koştu. Düşük kredi imkânı ile pek çok vatandaş kredi çekti. Kimisi tatil için, kimisi araç ve ev almak için kimisi ise ihtiyaç kredi çekerek ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kapısını çaldı. 

En uygun oranlar hangi bankada?

Yapılan güncellemelerin ardından bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarında ciddi bir yükseliş  olduğu görüldü. En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranının yüzde 0.75'ten yüzde 1.19 seviyesine, 0.49 faiz oranlı sıfır araç kredisi kampanyası da sona ermesi ardından taşıt kredisi faiz oranlarında da 1,17 bandına yükseliş yaşandığı görüldü.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.25

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Konut Kredisi: 1.25

Taşıt kredisi: 1.35

İhtiyaç kredisi: 1.44

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.39

Taşıt kredisi: 1.37

İhtiyaç kredisi: 1.90

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.44

Taşıt kredisi: 1.42


Konut kredisi: 1.25

AKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.60

Konut kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.37

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi 1.81

Konut kredisi: 1.33

Taşıt kredisi: 1.49

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 1.34

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Konut kredisi: 1.39

Taşıt kredisi: 1.61



Son Güncelleme: 23.10.2020 14:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın fiyatında yaşanan düşüş panik yarattı! Yatırım şirketlerinin Ons altın değerlendirmesi nedir?
Altın fiyatında yaşanan düşüş panik yarattı! Yatırım şirketlerinin Ons altın değerlendirmesi nedir?
Ford Focus Muhteşem Bir Kampanyaya İmza Attı
Ford Focus Muhteşem Bir Kampanyaya İmza Attı
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesi için başvuru dönemi başlıyor!
TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesi için başvuru dönemi başlıyor!
Son dakika... Ekonomiyi canlandıracak yeni istihdam paketi geliyor
Son dakika... Ekonomiyi canlandıracak yeni istihdam paketi geliyor
2020 KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı belli oldu
2020 KOSGEB Kobi Tekno Yatırım Destek Programı belli oldu

Popüler Haberler

Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları 23 Ekim 2020 Cuma
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul rol aldığı yapımlar ve biyografisi
TOGG üretiminden sorumlu olan Murat Akdaş kimdir?
Amca Cumali Koçavalı kim? Celal Baba, Çukur’a mı geliyor? İdris Baba'nın abisi Cumali rolünü kim oynayacak?
24 - 25 Ekim 2020 hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde yasak var? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller
Yeni SGK ve Vergi Affı yasası nasıl olacak? SGK ve vergi borcu olanlara müjde, af yasası yolda!
Değerli Konut Vergisi 2021 yılında yürürlüğe girecek! Lüks konut vergisi ne demek?
Yemin dizisinde Münevver karakterini Melahat Abbasova canlandırıyor
İncir Ağacı yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 İncir Ağacı neden yayınlanmıyor?
Rüyada tekneye bindiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı, tabiri nedir?
Snowpiercer dizisi ne zaman hangi kanalda yayına girecek?
TOKİ Nevşehir Kozaklı 2. Etap kura sonucu 29.04.2020 ve Kozaklı 2. Etap kazananlar listesi
BluTV Saygı – Bir Ercüment Çözer dizisi ne zaman başlayacak? Saygı dizisi tanıtım fragmanı
Aras Bulut İynemli 7. Hücredeki Mucize Filmi Kadrosunda! Aras Bulut İynemli Sinema Filmi Konusu ve Vizyon Tarihi
Masterchefte çalan türkünün adı ne? Annem Beni Yetiştirdi türküsü sözleri
Kadınlar için önerilen ve gören herkesin dikkatini çeken saç modelleri 2020
Volvo XC90 teknik özellikleri nelerdir? 2020
27. dönem POMEM müracaatları ne zaman yapılacak?
En düşük emekli maaşı 1800 TL'ye yükselebilir! Emekliye seyyanen zam konusu gündeme geldi
Çukur 4. Sezonda diziye yeni katılacak ve diziden ayrılacak isimler!
TRT1 Hayatın Ritmi programı sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.