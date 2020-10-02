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Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları 2 Ekim 2020 Cuma

Okurlarımız tarafından merak edilen Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 2 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

02 Ekim 2020 Cuma 04:41
Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları 2 Ekim 2020 Cuma
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Düşük faiz oranları sonrası pek çok vatandaş ya var olan konutunu yenilemek ya da ev sahibi olmak için, ihtiyaç kredisi çekerek acil ihtiyaçlarını tek seferde almak için ya da araçlarını alıp değiştirmek için kredi çekmek istiyor. Kredi çekerken de kendisi için en uygun bankayı bulmaya çalışıyor. Bankların verdiği kredi oranı bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor.

Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyen kiracılar ve yeni bir eve geçmek isteyen ev sahipleri için konut kredisi kampanyaları kamu bankaları ve özel bankalar tarafından sürekli olarak güncellenerek hazırlanmakta.

En uygun kredi veren bankalar 1 Ekim 2020

Pandemi sebebiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların imdadına bankalar koştu. Düşük kredi imkânı ile pek çok vatandaş kredi çekti. Kimisi tatil için, kimisi araç ve ev almak için kimisi ise ihtiyaç kredi çekerek ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kapısını çaldı. 

En uygun oranlar hangi bankada?

Yapılan güncellemelerin ardından bankaların ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarında ciddi bir yükseliş  olduğu görüldü. En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranının yüzde 0.75'ten yüzde 1.14 seviyesine, 0.49 faiz oranlı sıfır araç kredisi kampanyası da sona ermesi ardından taşıt kredisi faiz oranlarında da 1,17 bandına yükseliş yaşandığı görüldü.

Ziraat Bankası

İhtiyaç: 1.32

Konut: 1.29

Taşıt: 1.30

 

Vakıfbank

İhtiyaç: 1. 34

Konut: 1. 29

Taşıt: 1. 25

 

Halkbank

İhtiyaç:1. 31

Konut: 0. 99

Taşıt:1. 30

 

İş Bankası

İhtiyaç: 1.30

Konut: 1.25

Taşıt: 1.30

 

İNG Bank

İhtiyaç: 1.19

Konut: 1.24

Taşıt: 1.17

 

Denizbank

İhtiyaç: 1.76

Konut: 1.34

Taşıt: 1.41

 

QNB Finansbank

İhtiyaç: 1.14

Konut: 1.31

Taşıt: 1.45

 

Konut Kredisi Faiz Oranları

 

Yapı Kredi Bankası

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.35


Aylık ödeme: 1687 lira

Toplam geri ödeme: 204.158 lira

 

Vakıfbank

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.29

Aylık ödeme: 1642 lira

Toplam geri ödeme: 197.645 lir

 

TEB

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.34

Aylık ödeme: 1680 lira

Toplam geri ödeme: 203.242 lira

 

Akbank

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.27

Aylık ödeme: 1628 lira

Toplam geri ödeme: 197.038 lira

 

Garanti BBVA

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.31

Aylık ödeme: 1657 lira

Toplam geri ödeme: 200.501 lira

 

HSBC

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.55

Aylık ödeme: 1840 lira

Toplam geri ödeme: 222.796 lira

 

Altenatifbank

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.20

Aylık ödeme: 1576 lira

Toplam geri ödeme: 190.906 lira

 

ICBC Bank

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.17

Aylık ödeme: 1555 lira

Toplam geri ödeme: 188.070 lira



Son Güncelleme: 02.10.2020 04:41
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