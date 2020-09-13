Düşük faizli en uygun kredi veren bankalar ve faiz oranları 13 Eylül 2020 Pazar

Düşük faiz oranları sonrası pek çok vatandaş ya var olan konutunu yenilemek ya da ev sahibi olmak için, ihtiyaç kredisi çekerek acil ihtiyaçlarını tek seferde almak için ya da araçlarını alıp değiştirmek için kredi çekmek istiyor. Kredi çekerken de kendisi için en uygun bankayı bulmaya çalışıyor. Bankların verdiği kredi oranı bankadan bankaya değişkenlik gösteriyor.

Konut kredisi çekerek ev sahibi olmak isteyen kiracılar ve yeni bir eve geçmek isteyen ev sahipleri için konut kredisi kampanyaları kamu bankaları ve özel bankalar tarafından sürekli olarak güncellenerek hazırlanmakta.

En uygun kredi veren bankalar 13 Eylül 2020 Pazar

Pandemi sebebiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşların imdadına bankalar koştu. Düşük kredi imkânı ile pek çok vatandaş kredi çekti. Kimisi tatil için, kimisi araç ve ev almak için kimisi ise ihtiyaç kredi çekerek ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların kapısını çaldı. Hal böyle olunca emlak satışları salgına rağmen hız kesmedi ve rekorlar kırarak satışlar yapıldı. Düşük faizli kredilerden faydalanarak ev sahibi olmak isteyenler hangi bankadan en uygun kredi alınır öğrenmek istiyor.

En uygun oranlar hangi bankada?

Ülkemizde kamu katılım ve özel banka olarak adlandırılan bankalar hizmet vermektedir. Her gruptan bankalar kendi kampanyalarını hazırlamış ve ihtiyaç sahiplerine en uygun biçimde sunmuştur. Kredi oranlarının uzun zaman sonra bu kadar düşüş yaşaması ile birlikte konut kredileri 0 ya da ikinci el ayrımı olmaksızın normalleşme süreci kapsamında artışa geçti. İşte bankaların müşteriler için hazırladığı faiz oranları;

Kamu Bankaları

Kamu bankalarının 180 aya kadar vadeyle sunduğu en uygun faizler;

Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank en uygun faizli bankaların başında geliyor. 0 konutlar için belirlemiş olduğu %0,64 faiz oranı, ikinci el konutlarda ise %0,74 olarak belirlenmiştir.

Katılım Bankaları

Katılım bankalarından Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, Türkiye Finans Katılım kamu bankalarından sonra en uygun faiz oranları belirleyen ikinci bankalardır. Hazırlamış oldukları %0,74 faiz oranı ile konut kredisini ilgililere sunuyor.

Bir diğer katılım bankası olan Kuveyt Türk Katılım Bankası ise %0,82 ile listenin devamında yer alıyor.

Özel bankalar

Özel bankalar Kamu Bankaları ve katılım bankalarının sonrasında yer alarak uygun faiz miktarı belirliyor. Bunlardan;

Ziraat Bankası Faiz Oranları

Tüketici kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.20

Konut kredisi: 1.05

Halkbank Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 1.05

Vakıfbank Faiz Oranları

Sarıpanjur konut kredisi: 1.05

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.15

Akbank Faiz Oranları

Direkt kredi: 1.69

Konut kredisi: 1.19

Taşıt kredisi: 1.33

Konut kredisi: 1.19

Garanti Bankası Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi: 1.74

Konut kredisi: 1.27

Taşıt kredisi: 1.44

İş Bankası Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.2

Ev kredisi: 1.15

TEB Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi: 1.2

Taşıt kredisi: 1.26

Konut kredisi: 1.29

QNB Finansbank Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi: 1.14

Konut kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.45

Denizbank Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi: 1.71

Tüketici kredisi: 1.66

Mortgage kredisi: 1.29

Taşıt kredisi: 1.31

Yapı Kredi Faiz Oranları

İhtiyaç kredisi: 1.64

Taşıt kredisi: 1.25

Konut kredisi: 1.35