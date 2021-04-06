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Dünyanın ve Türkiye'nin en zenginleri kimler?

Dünyaca ve Türkiye'nin sayılı zenginler listesi açıklandı. 177 milyar dolarlık servetiyle Jeff Bezos önde gelirken, Türkiye'de bu ismi Murat Ülker 6.3 milyar dolarla birinci sıraya oturdu. Son senelerde Türkiye'de bir senede 4 artmakla birlikte 27'ye yükseldi. İşte zenginlerin listesi haberimizde..

06 Nisan 2021 Salı 22:58
Dünyanın ve Türkiye'nin en zenginleri kimler?
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Dünya; açlık ve yoksulluk içinde dönmeye devam ederken, birileri hep zengin olmaya devam ediyor. Eşitsiz ve adaletsiz bu düzende baktığımız zaman Dünyanın en zengini  177 milyar dolarla Jeff Bezos oldu. Türkiye'ye baktığımızda ise ilk sırayı Murat Ülker 6.3 milyar dolarla aldı. 

Tabiki bu zenginlik ticari gelişimle ilerlerken, adaletsiz düzende birileri zenginleşirken birileri de fakirleşmeye ve hatta açlıktan ölmeye devam ediyor. Acı gerçeklerle listeyi sunacağız.

Forbes Dergisinin listesine göre 2021 en zenginleri; Amazon CEO'su Jeff Bezon oldu. 177 milyar dolarlık servetiyle ilk sıraya oturdu. 

Korona virüs sebebiyle tüm dünya ekonomik anlamda kriz yaşarken, Jeff Bezon servetini 113 milyar dolardan 177 milyar dolara çıkarmayı başardı. 

Türkiye'de ise Murat Ülker listenin başını aldı. 2020 yılında dünyada 414. sırada yer almıştı. Bu sene 421.sırada yer aldı. 

Listeyi ikinci sırada takip eden Erman Ilıcak, 4.4 milyar dolarla geliyor. 

Dünyanın en zengin 1000 kişisi arasında bu iki Türk isim yerini aldı. 

Forbes haberine göre bu sene dünya artışa geçti. Türkiye'de dolar milyarder sayısı 23'ten 27'ye doğru artış gösterdi. 

ABD, 724 kişi sayısıyla sırasında kaldı. ABD’de milyarderler sayısında artış yaşanarak 4,4 trilyon dolara yükseltti. 

Çin'de bu durum 626 milyarder ve toplam 2,5 trilyon dolarla ikinci sıraya oturdu. Çinli milyarderlerin serveti bir senede 1,3 trilyon dolar yükseldi. 

Çin’in listesindeki birinci isim 68,9 milyar dolarlık servetiyle Zhong Shanshan oldu.



Son Güncelleme: 06.04.2021 22:58
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ZenginParaDolarAltınEuro
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