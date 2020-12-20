Dünyada Türkiye'den, Türkiye'de Elazığ'dan başka yere yatırım yapmam diyen Elazığlı yatırımcı Dünya pazarında

Dünyada Türkiye’den, Türkiye’de Elazığ’dan başka yere yatırım yapmam sözleriyle gündeme gelen Ramazan Saka başladığı işte rekor kırıyor.

Elazığlı yatırımcı Saka Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saka’nın başlattığı tekstil tesisi tamamlandı. Ramazan Saka bu işe “Dünyada Türkiye’den, Türkiye’de Elazığ’dan başka yere yatırım yapmam.” diyerek başlamıştı. Bu sözlerin ardından 3 bin 500 kişiye iş imkanı sunacak tam entegre tekstil tesisi ilk kısmını üretime başlattı. İşe başlayan bu tesiste 5 aylık bir sürede 120 tır kumaş üretildi ve dünyaya satıldı.

Yaşanan Covid-19’a ve Elazığ depremine rağmen çalışmalarını aksatmadan devam eden tesis, tamamen tamamlandığı zaman 1 milyar liraya mal olması beklenen tekstil tesisinde şu anda 500 kişi iş imkanı buldu.

Tesis, yıllık 150milyon dolarlık bir ihracat hedefliyor. Tesisin il üretim ağı olan iplik kumaşa dönüşerek pazardaki yerini aldı. Başladığı andan itibaren 5 aylık bir sürede 120 ton kumaş ile dünya pazarına ulaştı. Bu tam entegre tesiste iş imkanı gelecek ilk 6 ayda 500’e kadar çıkması bekleniyor. İlerleyen süreçlerde de iş imkanı sayısı 3 bin 500’e kadar çıkması planlanıyor. Tesisin büyük kısmı yerli üretim makinelere sahip. Tesiste %50 yapay zeka ile endüstri 4.0’ı 4.5’ çeviren eklemeler yer alıyor.

Tesiste şuanda birinci ve ikinci etap hizmete başladı. Üçüncü etapta tamamlandıktan sonra 150 bim metre kare üzerine planlanan bu projenin üretim kapasitesi günlük olarak 120 ton kumaş olduğu söylendi. Süreç ilerledikçe pamuk şeklinde gelen ürün elbise olarak çıkacak dendi.

Projeye geçen yılın Mayısıs ayında başlanmıştı. Saka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saka, beş ay önce il kısmın faaliyete geçtiğini iletti. Sözlerine şunları ekledi:

“Söz verdiğimiz gibi 500 kişi ile başlayıp 3 bin 500’e çıkacağımızı taaddüt etmiştik.

Var hızımızla devam ediyoruz. Elazığ bir deprem geçirdi. Ardından Covid-19 dediğimiz dünyanın bayağı bir mücadele verdiği illetle uğraşırken biz yatırımımızı salise bile düşünmeden hız vererek devam ettik.”

Konuşmasına devam eden Ramazan Saka ikinci etabında açıldığını üçüncünün açılması için ise çalışmaların sürdüğünü söyledi. Üçüncü etabın aya kadar açılacağını söyleyen Saka, yıl sonuna kadar başlattığımız bu 150 bin metre karelik mega projeyi bitireceklerini de söyledi. Saka istihdam konusuna da değindi. Sözlerinde üç aya kadar 500 çalışana ulaşacağız dedi. Çalışanların 24 saat 3 vardiya şeklinde eğitim aldıklarını da iletti.

Ramazan Saka konuşmasında yaptığı bu yatırımın tam bir entegre tesis olduğunu söyledi. Saka konuşmasında şu sözlere yer verdi.

“İplik, örgü, boya, baskı konfeksiyon dediğimiz alan. Bunların kendi içlerinde de entegreleri var. Yüksek teknoloji ile kurmuş olduğumuz bir tesis.

Yüzde 50 yapay zekaya sahip endüstri 4,5 bir tesis. Endüstri 4.0’dı biz bunu birkaç iyileştirme yaptık. Yeni enerjiler ve yağmur sularını elde ederek işleme alıyoruz. Bunlarla beraber kendi tesisimize endüstri 4,5 diyoruz.”

Fabrikanın bir günde 120 ton kumaş üretebileceğini söyleyen Saka şu aşamada örme üzerinde çalıştıklarını da iletti. Saka, savunma sanayisinde çalışacak teknolojiye sahip olduklarını, tesisin günlük olarak en az 120 tona ayarlanarak kurulduğunu da söyledi. Saka üretimlerinde örme ve yüksek teknoloji ile antivirüs ve anti bakteriyel ürünleri çok rahat üretebileceklerini bu üretimi sağlayacak teknolojiye sahip olduklarını da söyledi.

Konfeksiyon bölümünün de ayda ortalama 1,5 – 2 milyon ürün dikebileceğini ve ürünlerin sevk edilebileceğini söyledi.

“Dünya pazarına doğru”

Saka, proje kapsamının tesise giren pamuğun elbise olarak çıkmasının olduğunu söyledi. Bu sözlerin yanı sıra tesiste pamuğun kumaş olarak üretildiğini de dile getirdi. Uluslararası global şirket olduklarını söyleyen Saka, dağıtım ağlarının olduğunu ve Kafkaslar’ın merkezi olan Moskova’ya kurduklarını iletti.

Sözlerine şunlarla devam etti:

“Burada dağıtım ağlarımız var. Oradan da birçok ülkeye dağıtım yapıyoruz. Avrupa’nın dağıtım merkezi İtalya’da. Oradan İspanya, Fransa, Almanya’ya kadar dağıtım yapıyoruz. Yıl başından sonra Fas’ta bir şirketimizi kurup, oradan da Afrika dağıtım ağlarımızı kurup ürünlerimizin dağıtımını yapacağız.”

Ramazan Saka ürünleri Rusya üzerinden Kırgızistan’a gönderdiğini ama artık bu olayın değişeceğini ve transit olarak gönderebileceğini söyledi. Ürünleri transit olarak göndermeye başladıklarını söyleyen Saka, 5 ay içerisinde ihracatın 120 tırı geçtiğini de belirtti.

Uzun bir süre Saka Holding ile iş yapmayı hedeflediklerini söyleyen Abdykapar Gulzat, Kırgızistan’dan Elazığ’a geldiğini ve üretimi, kumaşları yerinde izlediğini kumaşları oldukça beğendiğini dile getirdi.