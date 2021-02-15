Dünya Ticaret Örgütü bir ilki gerçekleştirdi!

Dünya Ticaret Örgütü bir ilk gerçekleştirdi. Nijerya eski Maliye Bakanı ve Ekonomist Ngozi Okonjo-Iweala, DTÖ tarafından ilk Afrikalı ve kadın genel direktörü seçildi.

İsviçre Cenevre'de yer alan DTÖ'nin yenş genel direktörü belirlendi.

DTÖ tarafından düzenlenen özel konseyde örgütün yeni genel direkterünün seçilmesi bekleniyordu.

Nijerya'nın eski Maliye Bakanı ve eski Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Ekonomist Nggozi Okonjo-Iweala resmi bir şekilde DTÖ Genel Direktörü seçildi.

DTÖ için bir ilk

Nijerya'nın eski Maliye Bakanı ve eski Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Ekonomist Nggozi Okonjo-Iweala 66 yaşında ilk Afrikalı ve kadın genel dgöirektörü seçildi. Iweala'nın 1 Mart itibari ile göreve başlaması bekleniyor. Iweala görevine 31 Ağustos 2025'e kadar devam edecek.