İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı!
Son Dakika
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği...
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
Son Dakika
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad...
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...

Dünya Ticaret Örgütü bir ilki gerçekleştirdi!

Dünya Ticaret Örgütü bir ilk gerçekleştirdi. Nijerya eski Maliye Bakanı ve Ekonomist Ngozi Okonjo-Iweala, DTÖ tarafından ilk Afrikalı ve kadın genel direktörü seçildi.

15 Şubat 2021 Pazartesi 21:56
Dünya Ticaret Örgütü bir ilki gerçekleştirdi!
Takip Et:

Dünya Ticaret Örgütü bir ilk gerçekleştirdi. Nijerya eski Maliye Bakanı ve Ekonomist Ngozi Okonjo-Iweala, DTÖ tarafından ilk Afrikalı ve kadın genel direktörü seçildi. 

İsviçre Cenevre'de yer alan DTÖ'nin yenş genel direktörü belirlendi. 

DTÖ tarafından düzenlenen özel konseyde örgütün yeni genel direkterünün seçilmesi bekleniyordu.

Nijerya'nın eski Maliye Bakanı ve eski Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Ekonomist Nggozi Okonjo-Iweala resmi bir şekilde DTÖ Genel Direktörü seçildi.

DTÖ için bir ilk

Nijerya'nın eski Maliye Bakanı ve eski Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Ekonomist Nggozi Okonjo-Iweala 66 yaşında ilk Afrikalı ve kadın genel dgöirektörü seçildi. Iweala'nın 1 Mart itibari ile göreve başlaması bekleniyor. Iweala görevine 31 Ağustos 2025'e kadar devam edecek.



Son Güncelleme: 15.02.2021 21:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DTÖNijeryaKadınIlk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel ticarette gerileme yaşandı
Küresel ticarette gerileme yaşandı
SASA'dan cari açık için müjdeli haber
SASA'dan cari açık için müjdeli haber
10 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları
10 Şubat Çarşamba güncel altın fiyatları
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar. Kafe ve restoranlar açılacak mı?
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar. Kafe ve restoranlar açılacak mı?
Bitcoin rallisi devam ediyor!
Bitcoin rallisi devam ediyor!
Naci Ağbal'dan çarpıcı açıklamalar
Naci Ağbal'dan çarpıcı açıklamalar

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi yeni sezonda devam ediyor mu?
Survivor 2021 23. bölüm fragmanı 8 Şubat 2021 Pazartesi
Emanet 117. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 16 Şubat Salı Kanal 7
Göz kapağı estetiği ne kadar? 2021
SMS e-devlet ile HES kodu alma ve sorgulama ekranı
O Ses Türkiye neden yok? 2021 O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor, bu sene olmayacak mı?
Emanet 110. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 5 Şubat Cuma Kanal 7
‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının doktoru Arif Verimli ayrıldı mı?
Özel hastane ücretleri 2021'de ne kadar oldu? Diş teli tedavisi ücretleri ne kadar?
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Hamilelik kaç günde belli olur? Gebelik kan testi ne zaman yapılır ve belli olur?
Aleyna Tilki yeni şarkısı Ben Giderim sözleri ve videosu
YPG-PKK'nın elinde hangi silahlar var? ABD YPG'ye hangi silahları verdi
AVM 'lerde yeni dönemde uygulanacak tedbirler neler? Corona virüs için hangi önlemler alındı?
Yeşilçam dizisi Mine karakteri Selin Şekerci kimdir?
Şampiyonlar ligi son 16 maçları ne zaman başlıyor? Maç tarihleri belli oldu
Mama, bez ve süt yardımı nasıl alınır? Şubat 2021 Yardım kimlere verilir, şartlar nelerdir?
2021 e-Okul İOKBS sınav başvurusu
Selena dizisinin Zülfikar'ı Ümit Erdim'in hayat hikayesi!
MEB 9. 10. 11. 12. sınıf lise sınavları ne zaman yapılacak?
2021 İlk cemre ne zaman düşer? 1. cemre ilk nereye, hangi tarihte düşer?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.