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Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İstanbul serbest piyasada 22 Şubat dolar ve euro rakamları

Son yılların en çok yükselen para birimi olan dolar Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaştıktan sonra azalmaya başladı. Vatandaşlarımız doların haftaya nasıl başladığını merak ediyor.

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:59
Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İstanbul serbest piyasada 22 Şubat dolar ve euro rakamları
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Döviz piyasaları geçtiğimiz sene oldukça hareketli zamanlar yaşadı. Öyle ki Dolar Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerini görerek rekorlar kırdı. İstanbul serbest piyasasında doların ne kadar olduğu belli oldu. Son yılların en çok yükselen para birimi olan dolar Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaştıktan sonra azalmaya başladı. Vatandaşlarımız doların haftaya nasıl başladığını merak ediyor.

Dolar Ne Kadar Oldu?

Dolat haftaya düşük bir seyirde girdi. Dolar 6,9900 liradan işlem görürken, Euro ise 8,4750 liradan işlem görüyor. Serbest piyasada ise Dolar 6,9880 liradan alınıp, 6,9900 liradan satılıyor. Euro ise 8,4730 liradan alınıp, 8,4750 liradan satılmaktadır.

Cuma gününe göre dolar artmış durumdadır. Cuma günü Dolar  6,9610 liraydı. Euro ise 8,4340 lira üzerinden işlem görüyordu.



Son Güncelleme: 22.02.2021 14:59
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