Dolar ve Euro'da yükselişinin önüne geçilemiyor! Dolar, 12 lirayı aştı!

23 Kasım iş gününde döviz kurları piyasalar açıldıktan hemen sonra yükseliş trendine girdi. Dolar kuru TL karşısında yüzde 5.61 değer kazandı ve gün içinde 12,50 lirayı gördü. Euro/TL de, gün içinde yüzde 5.60 yükseliş gösterdi ve 14 liranın üzerine tırmandı.
Türkiye'de yaşanan bu gelişmelerle birlikte gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi Türk Lirası olurken, en fazla değer kaybeden ikini ülke yüzde 0.72 düşüşle Tayland bahtı oldu.
Son Güncelleme: 24.11.2021 10:43