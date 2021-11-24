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Dolar ve Euro'da yükselişinin önüne geçilemiyor! Dolar, 12 lirayı aştı!

Türk Lirası'nda giderek yaşanan sert değer kayıpları Dolar, Euro ve altında rekor artışlar yaşanmasına neden oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yükselişini sürdüren Dolar, 12,51 lirayı geçerek yeni rekorunu kırdı. Euro ise 14 liraya yükseldi.

24 Kasım 2021 Çarşamba 10:43
Dolar ve Euro'da yükselişinin önüne geçilemiyor! Dolar, 12 lirayı aştı!
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23 Kasım iş gününde döviz kurları piyasalar açıldıktan hemen sonra yükseliş trendine girdi. Dolar kuru TL karşısında yüzde 5.61 değer kazandı ve gün içinde 12,50 lirayı gördü. Euro/TL de, gün içinde yüzde 5.60 yükseliş gösterdi ve 14 liranın üzerine tırmandı.

ABD Başkanı Biden'ın Powell'ı tekrar Fed başkanlığına aday göstermesi ve hemen akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı'ndan sonra ulusa sesleniş konuşmasında yaptığı açıklamaların ardından dün akşam saatlerinde Dolar/TL kuru 11.47'yi aşmıştı.

Türkiye'de yaşanan bu gelişmelerle birlikte gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi Türk Lirası olurken, en fazla değer kaybeden ikini ülke yüzde 0.72 düşüşle Tayland bahtı oldu. 


Son Güncelleme: 24.11.2021 10:43
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23 KasımDolar KuruDolar Ne KadarEuro
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