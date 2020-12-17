Dolar son 2,5 yılın en düşük seviyesini gördü

Son Fed toplantısının ardından doların fiyatı düştü. Doların düşmesiyle ekonomide iyileşme görüldü. Dolar endeksi son 30 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Bankacılar ise, TL’deki değişimin belirleyici kısmının 24 Aralık’taki TCMR faiz kararının olduğunu vurguladı.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, piyasa hakkında bilgiler verdi. Doların düşmesiyle birlikte 17 Aralık’ta döviz kurları yatay bir başlangıç yaptı.

ABD’nin yaptırım yapacağı söylemleriyle birlikte koronavirüsünün artan vakalarıyla piyasaların takip ettiği konular oldu. bankalar ise TL’nin değişimini belirleyen şeyin 24 Aralık’taki TCMB faiz kararı olacağını belirtti. Küresel piyasalar ise İngiltere’nin açıklayacağı faiz karanını takip etmektedirler.

Gelişen olaylar döviz kurlarının değişmesine neden oluyor. Dolar bu sabah 14.30 saatinde 7.75 TL oldu. Euro ise 9.48 TL oldu.

Küresel piyasalar için büyük iki gelişme yaşandı. Naci Ağbal, 2021 Yılı Para ve Kur Politikası metninin tanıtımında, faiz ve varlık alım programlarına dokunmadı. Ağbal, yaptığı açıklamada, politika faizinin %0,0 ile %25 aralığında sabit olan Fed, istiham ve enflasyon hedeflerine ulaşana kadar, 120 milyar dolar alımı yapacağını söyledi.

Faizle ilgili açıklamalarının ardından açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell, ekonominin toparlanmasının düşük seviyelerde olduğunu ve bu düşük seviyeyi düzeltmek için destek sağlamanın gerektiğini sözlerine ekledi.

Fed, faiz oranları ve varlık alımlarında herhangi bir faiz değişikliği gibi bir durumun içerisine girmedi. Bu yıl %2,4 oranında bir daralma tahmininde bulundu. Kurul, enflasyon için de %0,1 oranında artış yönlü değişimi açıkladı.

Powell, aynı zamanda Covid-19 virüsünün ikinci dalgasının gelebilme durumunda ekonomin güç kaybedeceğini kaydetti. İşsizlik oranında arttığını sözlerine ekledi. Powell’in açıklamalarından sonra ABD Dolarında kayıp yaşanırken, Euro ve altında yükselme görüldü.

Dolar 90,0 seviyesine altına girerek, son 2.5 yılın en düşük seviyesini gördü.