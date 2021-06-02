Dolar neden arttı? 1 Haziran dolar bugün rekor kırdı mı, ne kadar oldu?

Türk Lirası, dolar karşısında yıllardır değer kaybetmeye devam ediyor. Gerek siyasi karışıklıklar, gerekse ekonominin bozulması, gerekse de ülkedeki dolar miktarının azalması bu durumu meydana getiriyor. Son zamanlarda ise 1 dolar neredeyse 9 Türk Lirası değerine ulaştı. Bunun üzerine insanlar doların neden arttığını merak etmeye başladı.
Erdoğan açıklamasındaki ‘’faizlerin düşürülmesi gerekiyor’’ sözlerini yineledi. Cumhurbaşkanı, yatırımcıların üzerinden faiz baskısının kaldırılması halinde faiz konusunda bir rahatlama yaşayabileceklerini de belirtti.
Son Güncelleme: 02.06.2021 10:06