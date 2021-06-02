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Dolar neden arttı? 1 Haziran dolar bugün rekor kırdı mı, ne kadar oldu?

Türkiye’de dolar kuru rekorlar kırarak seyrine devam ettiriyor. İnsanlar doların kaç olduğunu, neden arttığını merak ediyor. İşte dolardaki son durum…

02 Haziran 2021 Çarşamba 10:06
Dolar neden arttı? 1 Haziran dolar bugün rekor kırdı mı, ne kadar oldu?
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Türk Lirası, dolar karşısında yıllardır değer kaybetmeye devam ediyor. Gerek siyasi karışıklıklar, gerekse ekonominin bozulması, gerekse de ülkedeki dolar miktarının azalması bu durumu meydana getiriyor. Son zamanlarda ise 1 dolar neredeyse 9 Türk Lirası değerine ulaştı. Bunun üzerine insanlar doların neden arttığını merak etmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun görüşmeleri ve faiz ile ilgili açıklamalarından sonra Türk Lirası, dolar karşısında Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesini gördü. Gece saatlerinde 8,77’ye ulaşan dolar an itibariyle 8,64 olurken, Euro ise 10 Türk Lirası seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

Erdoğan açıklamasındaki ‘’faizlerin düşürülmesi gerekiyor’’ sözlerini yineledi. Cumhurbaşkanı, yatırımcıların üzerinden faiz baskısının kaldırılması halinde faiz konusunda bir rahatlama yaşayabileceklerini de belirtti.


Son Güncelleme: 02.06.2021 10:06
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Anahtar Kelimeler:
EuroDolar
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