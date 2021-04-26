Dolar ne kadar oldu, kaç lira? 26 Nisan Pazartesi Dolar neden yükseliyor?

Bugün 1 dolar 8.440 TL’ye dek yükselişe geçti. Fakat bu seviyeden gelen satış ile 8.439 TL’den işlem görmeye başladı. Altın fiyatlarında da aynı şekilde artış devam ediyor. Gram altının fiyatı 489 lirayı geçti.
Bankalar makası açtı
Diğer taraftan dövizin Asya piyasalarında sert yükselişi Türkiye’de bankaların döviz satış kurumu şimdiden yükseltilmesini sağladı. 7/24 intenet üstünden müşterilere döviz satışı yapmakta olan bankalar, riske girmemek adına dolar satış kurunu 8.500 TL’nin üstüne çektiler.
Son Güncelleme: 26.04.2021 02:36