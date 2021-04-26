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Dolar ne kadar oldu, kaç lira? 26 Nisan Pazartesi Dolar neden yükseliyor?

Bugün doların ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, dolar ne kadar oldu, kaç lira? 26 Nisan Pazartesi Dolar neden yükseliyor? İşte cevabı…

26 Nisan 2021 Pazartesi 02:36
Dolar ne kadar oldu, kaç lira? 26 Nisan Pazartesi Dolar neden yükseliyor?
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Bugün 1 dolar 8.440 TL’ye dek yükselişe geçti. Fakat bu seviyeden gelen satış ile 8.439 TL’den işlem görmeye başladı. Altın fiyatlarında da aynı şekilde artış devam ediyor. Gram altının fiyatı 489 lirayı geçti.

Finans uzmanları Uzakdoğu piyasalarının oldukça sığ bir piyasa olmasına dikkat çekiyorlar. Fakat yine de gösterge olarak kabul edilmekte.

Bankalar makası açtı

Diğer taraftan dövizin Asya piyasalarında sert yükselişi Türkiye’de bankaların döviz satış kurumu şimdiden yükseltilmesini sağladı. 7/24 intenet üstünden müşterilere döviz satışı yapmakta olan bankalar, riske girmemek adına dolar satış kurunu 8.500 TL’nin üstüne çektiler.




Son Güncelleme: 26.04.2021 02:36
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